Александр Лукашенко с правительством и губернаторами обсудил проблемные моменты страды

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Главное - темп и качество. На это Президент ориентирует аграриев. В стране только активно и массово развернулась уборочная кампания, а первый миллион тонн зерна уже в национальных закромах, что говорит о мощи, прежде всего технической, нашего сельского хозяйства.

Встреча Александра Лукашенко с правительством и губернаторами стала возможностью обсудить проблемные моменты страды. Со своей стороны государство сделало все, чтобы кампания-2021 прошла успешно.

Исправность техники и сушильных комплексов, кадры, дисциплина, условия уборки - все это на контроле. И внимание точно не ослабнет. От этого зависит, что будет в хранилищах и на столах белорусов.

А еще и потому, что спрос на продовольствие в мире только растет. И это может стать дополнительной возможностью для нашей экономики. Экспорт продовольствия в прошлом году принес Беларуси почти 6 миллиардов долларов.

Все ли так у аграриев на старте, каковы виды на урожай? Репортаж Натальи Бреус.

В это горячее время агарный блок правительства в полях чаще, чем на паркете. Но совещание у Президента - конечно, серьезный повод задержаться в городе. Журналисты по привычке тянутся к экс-министру сельского хозяйства, но теперь уже могилевский губернатор Заяц хоть и в теме, но дипломатично кивает на вице-премьера - он курирует весь АПК.

Первый миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

Уборочная только-только стартовала, а больше миллиона тонн зерна в закромах - это успех, о котором стоит говорить, позже заметит Президент. Ведь за каждой тонной большой труд и в будни, и в праздники.

Кстати, день рождения Иван Крупко проводит на работе. Министру сегодня 47.

Президенту рассказывать о мощи национального АПК не нужно. А вот проблемы готов обсудить. Поэтому и собрал правительство и губернаторов вместе, чтобы пройтись по всем оргмоментам нынешней кампании. Все как бы и традиционно, хотя 2021-й, конечно, особенный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Погода каждый год у нас особенная, поскольку мы занимаемся сельским хозяйством в зоне рискованного земледелия. Погода всегда преподносит нам сюрпризы, она неустойчива. Главный фактор, на который надо обращать внимание, состоит в том, что продовольствие как никогда сегодня выросло в цене. Спрос неимоверный.

Глава государства отметил, что, по разным оценкам, около 1 млрд людей в мире голодают, а потому спрос на продовольствие и цены на продукты питания будут расти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, это плохо. В планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, за что мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, агропромышленный комплекс, вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря. Но желательно получить максимальную отдачу. Вот в чем состоит момент сегодняшнего дня.





Для 18-летней Виктории Кунц эта уборочная - дебют. Девушка не боится мужской работы. Даже может починить комбайн, если нужно. Трудится помощником механизатора вместе с папой. С таким наставником все по плечу. Позавчера семейный экипаж собрал первую тысячу ячменя в области.















За один день экипаж собирает 200 тон зерна. И на погоду не жалуется. В то время как в других районах культуры пострадали от палящего солнца, на полях "Савушкиной пущи" прошли дожди. Колос успел налиться, и теперь с него снимают больше прошлогоднего.

Президент: Уборочная кампания - это венец всей работы аграриев

Но не всем так повезло. В целом поздняя весна, холодный май и дожди, потом рекордная июльская жара. Вот уж правда: небесная канцелярия не балует - то засушит, то зальет.

Я вас убедительно прошу и требую ни в коем случае не раскачиваться. Не надо, как у нас часто говорят, досушивать зерно в поле, - потребовал Президент. - Сегодня, исходя из тактики, надо убрать проблемные поля, которые завтра в случае ухудшения погоды будут недоступны к уборке.





Успеть все и сразу - именно такая задача для аграриев в этом году. Сроки сжимаются. Лен, рапс, зерновые, травы - всем этим нужно заниматься почти одновременно.

Необходимо увеличить посевы озимого ячменя

Я почти на 100 % созрел для этого, обсуждал со специалистами этот вопрос - нам надо увеличить посевы озимого ячменя, сказал Президент. - Сегодня мы имеем около 33-35 центнеров с гектара урожайность в целом, а по озимому ячменю под 50 центнеров с гектара. Если мы технологически вовремя правильно посеем, как и любую культуру, озимый ячмень, он 50-60 центнеров с гектара даст. А что надо? Если бы мы на всех культурах имели 50 центнеров урожайность, нам бы вообще ничего не надо было. И нефть не надо, и газ природный не надо (речь о возможности на высоком уровне обеспечивать потребности национальной экономики, даже не имея богатых природных ресурсов). А мы это можем иметь. Поэтому надо увеличивать посевы озимого ячменя. Потому что к этому времени, к сегодняшнему дню, когда мы втягиваемся в массовую уборку зерновых, озимый ячмень в связи с коротким периодом вегетации уже созрел, и мы его уже убрали. Будь больше озимого ячменя при 50 центнерах с гектара урожайности - мы в шоколаде.





Президент призывает мыслить стратегически. Кстати, с озимым ячменем Александр Лукашенко экспериментирует на своем поле на малой родине. Так что все это от жизни. Ну а жизнь уже не раз доказывала, что технологии - залог успеха. А внимание к кормам возвращается в АПК сторицей. По риторике было понятно, что накануне совещания Президент не один час провел в полях.

А. Лукашенко требует в оптимальные сроки оперативно и качественно организовать уборочную кампанию

Со своей стороны государство сделало все, чтобы уборочная кампания прошла успешно. Средства на технику и топливо есть. Главное сегодня - темп и качество. Справиться нужно в оптимальные сроки.

При этом заслон потерям зерна. Комитету госконтроля, правоохранительным органам поручено очень жестко контролировать использование техники, особенно комбайнов, чтобы не допускать потерь зерна, для чего нужно технологически соблюдать ряд условий.

По оценкам главы государства, только это может позволить сохранить порядка 600-700 тыс. тонн зерна.

О готовности техники к уборочной

Отдельно звучит о готовности техники и зерносушильных комплексов. От этого зависит, сможем ли вовремя убрать и сохранить урожай. Но процентов 10 комбайнов неисправны и столько сушильных площадок не доведены до ума.

Реакция госконтроля, правоохранителей и прокуратуры на эти факты должна быть мгновенной.

Поручение Комитету госконтроля и МВД - немедленно выехать в хозяйства и проревизировать ту технику, которая сегодня стоит под забором. А генеральный прокурор по своей линии проконтролирует. После этого будет дана оценка каждому губернатору. И не ждите больше никаких денег в будущем, если только мы обнаружим головотяпство", - предупредил глава государства. Кроме того, контролирующие органы выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. "Давно я к этому вопросу подбирался. Эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Я вас прошу, удушите это на корню, - потребовал глава государства. - Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню.

С подготовкой техники в сельхозпредприятии "Гродненская птицефабрика" в этом году затянули. За два дня до выхода в поле из 14 комбайнов полностью готовыми оказались только 4. Руководство говорит, что поломки были незначительными, свободных специалистов не было - активно шла заготовка кормов. Правда, почему технику не подготовили заранее, как и положено, зимой, ответить не смогли. После замечания контролеров проблему решили всего за несколько суток.

Персональная ответственность

Персональная ответственность всегда держит в тонусе. Видимо, такой логикой руководствовался Президент, поручая профильному вице-премьеру отвечать за лен, а министру - за требовательный, но доходный рапс.

Будет с кого лично спросить за культуру. Ведь на рынке тонна рапсового масла стоит дороже нефти.

Госзаказ по зерну должен быть безусловно выполнен

Госзаказ по зерну должен быть выполнен, несмотря на любые сложности. Тем более, зерно нынешнего года пригодно для выпечки хлеба самого высокого качества.

Отдельное поручение губернаторам - решить проблему с механизаторами в хозяйствах. Дефицит, по данным Президента, порядка полутора тысяч комбайнеров.

Это полное безобразие. Это значит, вы, губернаторы, не готовились к уборочной кампании. Вы забыли период советских времен, когда мы заранее знали, где находится механизатор, хороший комбайнер, выехавший в город. Мы с ним работали, договаривались с руководителями в городе, чтобы они отпустили их на уборку. Упаси бог, это не будет у вас реализовано". По словам Александра Лукашенко, реальную помощь селу здесь должны оказать промышленные предприятия как техническими средствами, так и людскими ресурсами. "Всех работников, занятых в уборочной кампании, нужно обеспечить всем необходимым - от трехразового, если нужно, питания. И их труд должен быть достойно оплачен. Крестьяне ждут уборочной кампании, чтобы заработать приличные деньги. У каждого дети - школьники, студенты. Поэтому человеческий фактор - наиважнейший





Доклады губернаторов о ходе уборочной кампании в регионах

По ходу разговора каждый глава области отчитался, как справляется его вотчина. Регион региону рознь даже в нашей небольшой стране. Но технологии - и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере - наше все.















Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Уборочная кампания - это технологичный процесс. В сельское хозяйство, в технику, зерносушильные комплексы вложено достаточно средств для того, чтобы мы уборочную кампанию проводили качественно и в нормативные сроки. Если работаешь технологично, любые погодные условия должны оказывать минимальное влияние на получаемый урожай. Жара внесла свои коррективы, но в целом мы со сдержанным оптимизмом смотрим на результаты, которые получит Минская область в этом году. Приблизительно на уровне прошлого года показатели сохраним.

Брестская область приступает к сбору урожая одной из первых

Брестская область и так одной из первых приступает к сбору урожая, а в этом сезоне пришлось еще больше торопиться. Подгоняет жаркая и засушливая погода.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Сегодня мы имеем урожайность порядка 36 центнеров с гектара. Нам действительно сегодня необходима кормовая база, зерно, в том числе, чтобы получать и привесы в животноводстве, и достаточный объем молока, чтобы обеспечить нашу переработку сырьем

Успех в АПК невозможен без дисциплины и порядка

Президент просит не отмахиваться от людей, которым на личных подворьях тоже будет нужна помощь. Они вносят свою лепту в национальный каравай. Во главе же угла остается дисциплина и хозяйский подход. Давно не секрет, что только рачительный хозяин может рассчитывать на отдачу от земли.

Результат во многом будет зависеть от вашего умения организовать как людей, так и технику. Следует выработать ежедневную стратегию действий в зависимости от погодных условий, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем". Президент подчеркнул, что высокая трудовая и технологическая дисциплина - залог успеха на уборке. Поэтому необходимо ужесточить спрос за выявленные нарушения, оперативно принимать меры по устранению недостатков. "Никакой расхлябанности, всем нужно максимально сконцентрироваться и убрать хлеба с полей.



Дело за вами - скажет Президент губернаторам. Максимальная собранность в это время позволит рассчитывать на хороший результат. Страда мобилизует, но иначе хорошего урожая не жди.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Самое начало - готовиться к худшему и надеяться на лучшее. По предварительным расчетам, из-за аномальной жары, недостатка осадков мы, конечно, потеряем часть зерна, но компенсируем кукурузой и выйдем приблизительно на те же цифры, что и в прошлом году.

Более точный прогноз, по его мнению, можно будет сделать, когда урожай зерновых уберут хотя бы на половине площадей (пока убрано 14 %).

Прогнозы - дело неблагодарное, аграрии осторожничают. Как никто знают - уж слишком много составляющих успеха в АПК. Нужно немало сил и терпения. Но земля всегда отзовется на труд.





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