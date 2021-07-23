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Новую технику для АПК и мелиорации земель презентовали на "Амкодор"

23.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Далеко не последнюю роль в обеспечении продовольственной безопасности страны играет техническая оснащенность аграрного сектора. Новую технику  для АПК, в том числе и мелиорации земель сегодня презентовали  на одном из предприятий холдинга "Амкодор". 

Производство открылось после модернизации в городском поселке Коханово в Толочинском районе. Для местных это отличная возможность работать рядом с домом. Здесь собирают экскаваторы, косилки, погрузчики. Причем, с большой степенью местной локализации деталей. Аналогов некоторых моделей нет у ближайших соседей. Сегодня их презентовали и показали в деле. 

Корреспондент Светлана Лукьянюк о новом слове в агросфере. 

Развитие - залог успеха предприятий во всех сферах. Современные мировые тенденции и запросы покупателей  -  то, на чем должна строиться стратегия, чтобы были хорошие продажи и прибыль. Значит модернизация - это не просто смена оборудования, это товарные новинки, нужные рынку. Как раз на этой площадке машины, про каждую из которых можно сказать - первые в Беларуси.

Локализация производства 85 %

Гусеничный бульдозер начали собирать только с июня. Степень локализации 85 %.  Кабины, шасси, гидравлика - все свое. Почти всю начинку и обертку делаем сами. Сегодня эти новинки показали премьеру, дав официальный старт работе производства после модернизации. К слову, вся эта техника - это собственные разработки холдинга. И она на высоте.  Объемы выпуска будут только расти.

Гусеничный экскаватор пока в единичном экземпляре. Только с конвейера. Хорошее подспорье для строительства домов, дорог, да и сельского хозяйства. Сегодня все возможности можно было и протестировать. 


Новую технику для АПК и мелиорации земель презентовали на "Амкодор"


Модернизация как шаг к развитию

Этому предприятию  уже почти пять десятков.  Начинали со сборки и ремонта техники, после собирали машины с ковшами. Но финансовое состояние пошатнулось, и линии начали сбавлять обороты.  Присоединение к холдингу "Амкодор" открыло новую страницу.

Производство в городском поселке Коханово - это фактически два цеха. Все компактно.  Для жителей этих мест  современное предприятие - это возможность хорошо  заработать, средний доход сейчас 1 150 рублей. Работают здесь около 200 человек. У них на глазах и прошло обновление.

Сегодня  в этих цехах можно собирать до 50 единиц техники в месяц. На складах она не задержится, уверено руководство. Цена – качество как лучшее преимущество перед конкурентами. Эти новинки хороши и для мелиорации. Проходят и болотистую местность, и слабый грунт.  Машины показали сегодня  в деле (филигранная четкость каждой операции) и подписали соглашение о сотрудничестве холдинга и объединением "Минскмелиоводхоз". 

Для мелиорации нужно 2 тыс. единиц новой техники

Более  чем 650 тысячам гектаров земель в Беларуси нужна мелиорация. Обновления ждет и техника, которая на ходу уже больше  8 лет.  И такой  80 %. Потребность в новинках не менее 2 тысяч единиц. Об этом говорили сегодня на совещании с премьером, определяя, что нужно сделать в первую очередь и сколько это потянет финансово. 


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Далеко не последнюю роль в обеспечении продовольственной безопасности страны играет техническая оснащенность аграрного сектора. Новую технику  для АПК, в том...
 
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