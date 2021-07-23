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Далеко не последнюю роль в обеспечении продовольственной безопасности страны играет техническая оснащенность аграрного сектора. Новую технику для АПК, в том числе и мелиорации земель сегодня презентовали на одном из предприятий холдинга "Амкодор".

Производство открылось после модернизации в городском поселке Коханово в Толочинском районе. Для местных это отличная возможность работать рядом с домом. Здесь собирают экскаваторы, косилки, погрузчики. Причем, с большой степенью местной локализации деталей. Аналогов некоторых моделей нет у ближайших соседей. Сегодня их презентовали и показали в деле.

Корреспондент Светлана Лукьянюк о новом слове в агросфере.

Развитие - залог успеха предприятий во всех сферах. Современные мировые тенденции и запросы покупателей - то, на чем должна строиться стратегия, чтобы были хорошие продажи и прибыль. Значит модернизация - это не просто смена оборудования, это товарные новинки, нужные рынку. Как раз на этой площадке машины, про каждую из которых можно сказать - первые в Беларуси.

Локализация производства 85 %

Гусеничный бульдозер начали собирать только с июня. Степень локализации 85 %. Кабины, шасси, гидравлика - все свое. Почти всю начинку и обертку делаем сами. Сегодня эти новинки показали премьеру, дав официальный старт работе производства после модернизации. К слову, вся эта техника - это собственные разработки холдинга. И она на высоте. Объемы выпуска будут только расти.

Гусеничный экскаватор пока в единичном экземпляре. Только с конвейера. Хорошее подспорье для строительства домов, дорог, да и сельского хозяйства. Сегодня все возможности можно было и протестировать.















Модернизация как шаг к развитию

Этому предприятию уже почти пять десятков. Начинали со сборки и ремонта техники, после собирали машины с ковшами. Но финансовое состояние пошатнулось, и линии начали сбавлять обороты. Присоединение к холдингу "Амкодор" открыло новую страницу.

Производство в городском поселке Коханово - это фактически два цеха. Все компактно. Для жителей этих мест современное предприятие - это возможность хорошо заработать, средний доход сейчас 1 150 рублей. Работают здесь около 200 человек. У них на глазах и прошло обновление.

Сегодня в этих цехах можно собирать до 50 единиц техники в месяц. На складах она не задержится, уверено руководство. Цена – качество как лучшее преимущество перед конкурентами. Эти новинки хороши и для мелиорации. Проходят и болотистую местность, и слабый грунт. Машины показали сегодня в деле (филигранная четкость каждой операции) и подписали соглашение о сотрудничестве холдинга и объединением "Минскмелиоводхоз".

Для мелиорации нужно 2 тыс. единиц новой техники

Более чем 650 тысячам гектаров земель в Беларуси нужна мелиорация. Обновления ждет и техника, которая на ходу уже больше 8 лет. И такой 80 %. Потребность в новинках не менее 2 тысяч единиц. Об этом говорили сегодня на совещании с премьером, определяя, что нужно сделать в первую очередь и сколько это потянет финансово.





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