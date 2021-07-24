Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 июля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.3% и составил 1238 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.6% и на данный момент равна 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 68 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния первичного рынка составила 1328 $, что только на 0.1% выше, чем неделю назад.

Ставка рефинансирования

Нацбанк с 21 июля 2021 года повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых. При этом Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует для Беларуси инфляцию по итогам года около 10% и допускает повышение ставки рефинансирования до такого же размера. Мы поговорили со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом о том, стоит ли верить прогнозам ЕАБР и как это все отразится на доступности кредитов и стоимости недвижимости.

Будславский пожар

Купол костела в Будславе — в аварийном состоянии. Какие еще проблемы выявили эксперты после пожара, читайте тут .

Строительство

За полгода в Минске появились еще 36 «высоток» .

Строительство дома ЖК «Гастелло» возобновляется . А дом-стену ЖК «Аркадия» планируют сдать раньше срока . В то же время, c достройкой ЖК «Грушевский Посад» пока ничего конкретного не известно .

Вышла новая декларация на квартиры эконом-класса в Степянке.

Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске отдадут нуждающимся . А квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске, наоборот, предложили «неочередникам».

Земля

Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах можно найти здесь .

Деньги

В марте мы писали о семье минчан, которые вступили в кооператив, чтобы купить квартиру. Герои публикации признались: «Боялись, что это финансовая пирамида». Но все закончилось хорошо. Они купили квартиру, продолжают делать в ней ремонт и платят кооперативу по 1000 рублей в месяц. Наши читатели после этой статьи стали просить рассказать подробнее о схеме работы кооператива, поскольку есть много сомнений и вопросов. Как вступить в кооператив, как работает этот механизм, каких результатов удалось достичь за 7 лет работы — обо всем этом мы поговорили с председателем правления ПК «Жилищный баланс» Романом Дайнеко.

Зарубежная недвижимость

Цены на жилье в зоне Евро выросли на 5,8%, а в ЕС на 6,1%. Это самый высокий годовой прирост для Eврозоны с четвертого квартала 2006 года.

Туризм и отдых

Читайте , как мы провели одну ночь на Октябрьской.

Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером.