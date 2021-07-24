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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 июля 2021 года)

24.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.3% и составил 1238 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.6% и на данный момент равна 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 68 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без учета влияния первичного рынка составила 1328 $, что только на 0.1% выше, чем неделю назад.

Ставка рефинансирования

Нацбанк с 21 июля 2021 года повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых. При этом Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует для Беларуси инфляцию по итогам года около 10% и допускает повышение ставки рефинансирования до такого же размера. Мы поговорили со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом о том, стоит ли верить прогнозам ЕАБР и как это все отразится на доступности кредитов и стоимости недвижимости.

Будславский пожар

Купол костела в Будславе — в аварийном состоянии. Какие еще проблемы выявили эксперты после пожара, читайте тут.

Строительство

За полгода в Минске появились еще 36 «высоток».

Строительство дома ЖК «Гастелло» возобновляется. А дом-стену ЖК «Аркадия» планируют сдать раньше срока. В то же время, c достройкой ЖК «Грушевский Посад» пока ничего конкретного не известно.

Вышла новая декларация на квартиры эконом-класса в Степянке.

Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске отдадут нуждающимся. А квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске, наоборот, предложили «неочередникам».

Земля

Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах можно найти здесь.

Деньги

В марте мы писали о семье минчан, которые вступили в кооператив, чтобы купить квартиру. Герои публикации признались: «Боялись, что это финансовая пирамида». Но все закончилось хорошо. Они купили квартиру, продолжают делать в ней ремонт и платят кооперативу по 1000 рублей в месяц. Наши читатели после этой статьи стали просить рассказать подробнее о схеме работы кооператива, поскольку есть много сомнений и вопросов. Как вступить в кооператив, как работает этот механизм, каких результатов удалось достичь за 7 лет работы — обо всем этом мы поговорили с председателем правления ПК «Жилищный баланс» Романом Дайнеко.

Зарубежная недвижимость

Цены на жилье в зоне Евро выросли на 5,8%, а в ЕС на 6,1%. Это самый высокий годовой прирост для Eврозоны с четвертого квартала 2006 года.

Туризм и отдых

Читайте, как мы провели одну ночь на Октябрьской.

Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером.

Фотофакт о дворце Полонечка, который в прошлом году купили с аукциона за 19 тысяч рублей.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 июля 2021 года)

Нашли дома из фильмов, которые можно арендовать в реальной жизни.

Инвестиции

Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует инвестировать в собственное производство в Беларуси.

Часть полномочий Александра Лукашенко, касающихся приватизации, передается правительству и местной власти.

Законодательство

Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом.

Квартирантка сбежала, не оплатив долг, и перестала отвечать на звонки. Как быть собственнику, объясняет специалист.

Регионы

Первый жилой «небоскреб» в Гомеле начнут строить в 2022 году.

В Гродно обсудят проект нового жилого квартала.

Посмотрели, как строится жилье на месте снесенного военного городка в Гродно.

Дачи и частные дома

Еще год назад каркасные дома считались бюджетным вариантом загородного жилья — они росли как грибы после хорошего дождя, множилось количество фирм, готовых за небольшие деньги и в сжатые сроки их строить. Ситуация изменилась, как только пиломатериалы стали «золотыми». Realt сравнил прошлогодние и актуальные сметы к одному и тому же типовому индивидуальному проекту и выяснил, насколько теперь стало дороже построить каркасный дом.

Обзор крутого деревянного коттеджа и его «косяков».

В 20 километрах от МКАД в брестском направлении, под Ружамполем, есть интересные дачные массивы. Прямо к коттеджному поселку, которым стал Ружамполь, примыкает небольшое садовое товарищество «Генетик», а за ним товарищество покрупнее — «Подбережье». Посмотрите, какие там дома и что можно купить.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 июля 2021 года)

Коммерческая недвижимость

На продажу за $ 340 тысяч выставили производственный цех ОАО «БЕЛХИМ», который практически весь арендует другая компания за $ 2,7 тысячи.

Почти новый завод по переработке индейки под Лидой уйдет с молотка. Его хозяина — литовского бизнесмена — подозревали в мошенничестве.

Почитайте, как самый классный отель Гродно перестроил работу после пандемии и закрытия границ.

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо хочет построить коливинг и собирает идеи.

В Гомельской области на торги выставили недостроенные здания в живописном месте.

Риэлтерский бизнес

Агент по недвижимости и редактор телеграмм-канала «Будни риэлтора. Минск» Екатерина Благуш рассказала нам о своей работе и дала несколько советов по продаже квартиры.

Жилье и инфраструктура

Смотрите, сколько стоят и как выглядят «трешки» в пределах 10 километров от МКАД.

В Минске строят самую большую школу в городе. Вот где она будет.

Один из выходов станции метро «Фрунзенская» в Минске закрыли с 21 июля.

Аренда

Сделали для вас подборку арендных «однушек», «двушек» и «трешек» в Минске от собственников.

Может ли хозяин квартиры внезапно приходить к арендатору «для проверки»? Ответ тут.

ЖКХ

График отключения горячей воды на август в Минске в 2021 году. Ищите свой адрес здесь.

В Минске почти каждый пятый подъезд ремонтируется жильцами самостоятельно.

Белорусы недовольны ставками председателей товариществ собственников.

Офтоп

В Амстердаме открылся первый в мире стальной мост с 12 датчиками, который напечатали на 3D-принтере.

За граффити в Минске будут взыскивать ущерб в стократном размере.

Умерла Эльжбета Радзивилл — последняя, кто жил в Несвижском замке.

Беларусь собирается сама перерабатывать и хранить радиоактивные отходы от АЭС.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Подорожание кредитов на жилье, репортаж с ночной тусовки на Октябрьской и рост цен на жилье в Европе. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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