|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 июля 2021 года)
24.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Ставка рефинансирования
Нацбанк с 21 июля 2021 года повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых. При этом Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует для Беларуси инфляцию по итогам года около 10% и допускает повышение ставки рефинансирования до такого же размера. Мы
Будславский пожар
Купол костела в Будславе — в аварийном состоянии. Какие еще проблемы выявили эксперты после пожара,
Строительство
За полгода в Минске
Строительство дома ЖК «Гастелло»
Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске
Земля
Результаты аукциона по продаже земельных наделов в собственность в Смолевичах можно найти
Деньги
В марте мы писали о семье минчан, которые вступили в кооператив, чтобы купить квартиру. Герои публикации признались: «Боялись, что это финансовая пирамида». Но все закончилось хорошо. Они купили квартиру, продолжают делать в ней ремонт и платят кооперативу по 1000 рублей в месяц. Наши читатели после этой статьи стали просить рассказать подробнее о схеме работы кооператива, поскольку есть много сомнений и вопросов. Как вступить в кооператив, как работает этот механизм, каких результатов удалось достичь за 7 лет работы — обо всем этом мы
Зарубежная недвижимость
Цены на жилье в зоне Евро
Туризм и отдых
Под Минском
Инвестиции
Крупный китайский импортер пиломатериалов
Часть полномочий Александра Лукашенко, касающихся приватизации,
Законодательство
Госкомимущество
Квартирантка сбежала, не оплатив долг, и перестала отвечать на звонки. Как быть собственнику,
Регионы
Первый жилой «небоскреб» в Гомеле
В Гродно
Дачи и частные дома
Еще год назад каркасные дома считались бюджетным вариантом загородного жилья — они росли как грибы после хорошего дождя, множилось количество фирм, готовых за небольшие деньги и в сжатые сроки их строить. Ситуация изменилась, как только пиломатериалы стали «золотыми». Realt
В 20 километрах от МКАД в брестском направлении, под Ружамполем, есть интересные дачные массивы. Прямо к коттеджному поселку, которым стал Ружамполь, примыкает небольшое садовое товарищество «Генетик», а за ним товарищество покрупнее — «Подбережье».
Коммерческая недвижимость
На продажу за $ 340 тысяч
Почти новый завод по переработке индейки под Лидой
Сооснователь PandaDoc Микита Микадо
В Гомельской области
Риэлтерский бизнес
Агент по недвижимости и редактор телеграмм-канала «Будни риэлтора. Минск» Екатерина Благуш
Жилье и инфраструктура
В Минске строят самую большую школу в городе.
Один из выходов станции метро «Фрунзенская» в Минске
Аренда
Сделали для вас
Может ли хозяин квартиры внезапно приходить к арендатору «для проверки»? Ответ
ЖКХ
График отключения горячей воды на август в Минске в 2021 году. Ищите свой адрес
В Минске почти каждый пятый подъезд
Белорусы
Офтоп
В Амстердаме
За граффити в Минске
Беларусь
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подорожание кредитов на жилье, репортаж с ночной тусовки на Октябрьской и рост цен на жилье в Европе. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)