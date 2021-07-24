А. Лукашенко поставил задачи перед аграриями - своевременно и качественно провести уборку урожая с полей

Источник материала: БT

Своевременно и качественно провести уборку урожая с полей - главные требования к предстоящей уборочной кампании. Задачи перед аграриями в горячую пору поставил Президент. Накануне во Дворце Независимости обсудили все нюансы жатвы-2021.

Президент: Рост мировых цен на продовольствие должен стать дополнительной возможностью для экономики

Уборочная набирает обороты. Первый миллион тонн зерна уже в закромах. Аграрии взяли хорошие скорости. Важно не сбавлять темпы. В короткие сроки нужно провести и заготовку кормов, и уборку зерновых. Особенность этого года в том, что все культуры приходится убирать фактически одновременно. Это не упрощает задачи. Но Президент уверен: дисциплина и грамотная стратегия в организации страды позволят рассчитывать на весомый каравай. Ожидается, что он будет не меньше, чем прошлогодний. Тем более это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.

Президент поручил КГК и МВД провести ревизию сельхозтехники

Александр Лукашенко потребовал поставить жесткий заслон потерям зерна. Они велики - ежегодно это порядка миллиона тонн! Госконтролю и МВД в этой связи поручено провести ревизию сельхозтехники. Около 10 % комбайнов сегодня неисправны. Также контролерам поручено перекрыть все каналы хищений зерна и горючего. Губернаторам - решить проблему нехватки механизаторов в хозяйствах. Предстоит дополнительно привлечь порядка полутора тысяч комбайнеров.





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