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Банк развития в I полугодии предоставил около Br2,2 млрд на поддержку национальной экономики

24.07.2021 17:43 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси в первом полугодии 2021 года предоставил около Br2,2 млрд на финансовую поддержку национальной экономики, сообщили БЕЛТА в банке.

"По итогам первого полугодия возросли объемы денежных средств, предоставленных Банком развития на поддержку реального сектора экономики. На реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвесткредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, за январь-июнь было предоставлено Br1,15 млрд в эквиваленте", - рассказали в банке.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг Br858,4 млн в эквиваленте, что почти в 2 раза выше уровня 6 месяцев прошлого года. На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь-июнь текущего года было предоставлено Br152,9 млн в эквиваленте (112% к уровню аналогичного периода 2020 года).

В целом за первое полугодие 2021 года на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСП Банком развития предоставлено порядка Br2,16 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В целом за первое полугодие 2021 года на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСП Банком развития предоставлено порядка...
 
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