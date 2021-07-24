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Из-за глобального потепления меняется агроклиматическая карта Беларуси

24.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аномально жаркое лето вносит коррективы в созревание различных культур и в работу аграриев. Из-за глобального потепления меняется  агроклиматическая карта Беларуси. Но есть и плюсы сухой и жаркой погоды: дыни и арбузы должны созреть быстрее даже на севере страны. Прогнозы на урожай у Татьяны Божко. 

Агроклиматическая карта

В Республиканском институте овощеводства теплолюбивые растения обычно выращивают в теплицах. А в этом году, шутят специалисты, все овощи даже в открытом грунте растут в тепличных условиях. Несколько недель подряд погода держит отметку в 30 градусов. Заведующий лабораторией Мечислав Степуро томатами "верлиока" доволен. Сорт оказался стойким к погодным контрастам.

Мечислав Степуро, завлабораторией Института овощеводства НАН Беларуси: 

Сначала подумали, что они просто вянут от жары, а это, оказывается, особенность сорта такая – скручивает листики, когда на улице некомфортная температура

Экзотический урожай

Нетипичное лето принесет хорошие плоды непопулярных пока еще в наших широтах бахчевых. Урожай белорусской дыни в этом году обещает быть богатым. Медовая и сочная попала в естественную среду обитания. На плантациях Института овощеводства и четыре вида засухоустойчивого арбуза.  

Мечислав Степуро, завлабораторией Института овощеводства НАН Беларуси: 

Эта культура приспособлена к этим условиям, так как у нее листовой аппарат рассеченный и покрыт восковым налетом. И когда солнышко идет, листики тоже поворачиваются. Они как бы за солнышком идут. А когда ночью роса, они перехватывают росу к корневой системе. Плети, которые у растения есть, дают дополнительные корневища. И они находят место в почве, где могут взять дополнительную влагу

Во время засухи дополнительный уход

Засухоустойчивые сорта достаточно поливать раз в 7-10 дней. А вот холодолюбивым баклажанам, огурцам и капусте сейчас приходится нелегко. Влаги не хватает. Спасает дополнительный полив. В жарких реалиях необходимо и дополнительное удобрение почвы. Полезные фосфор, азот и калий испаряются уже при плюс 29-ти. 

Агрометеорологический контроль

У агрометеорологов - специалистов по изучению климата и его влияния на посевы - в этом году забот прибавилось. Кроме работы на метеостанциях, выезжают в поля — берут пробы почвы, замеряют влажность, фиксируют качество созревания плодов.

Влажность почвы измеряется трижды в месяц гравиометрическим  способом. После того как пробы земли взяты, они отправляются в лабораторию.

Всю полученную информацию агрометеорологи вносят в базу данных, которая позволяет провести сравнительный анализ, каким будет урожай во время погодных аномалий. Раскаленные градусники почти весь июнь зашкаливали за 35. В этом году побиты все многолетние максимумы. Но в рекордном плюсе не только минусы. По наблюдениям агрометеорологов, в этом году температурные значения в разных регионах страны сравнялись. А это значит, что большого разрыва в созревании урожая между севером и югом в стране не ожидается. Если, конечно, засушливые дни будут чередоваться с дождями. 

Надежда Мельчукова, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: 

По восточной части страны, а это Могилевская, часть Гомельской, Минской, большая часть Витебской области,  вот уже больше месяца наблюдается недобор осадков. На некоторых станциях выпало с середины июня до середины июля всего 10-20 мм при норме 80-85 мм  

Поэтому, чтобы не потерять урожай зерновых, на юге страны аграрии уже убирают хлеб раньше запланированного. Озимые же культуры - рожь, пшеница и тритикале - засуху переносят легче. Колосья наливаются, сейчас у них активный период воскового созревания. 


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Аномально жаркое лето вносит коррективы в созревание различных культур и в работу аграриев. Из-за глобального потепления меняется  агроклиматическая карта...
 
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