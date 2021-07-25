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Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта

25.07.2021 12:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

В "Великом камне" зарегистрирован новый резидент - ООО "Китайско-Белорусская Евразийская Инновационная Академия морской технологии" (КНР). Компания будет проводить научные исследования в области сложных систем и развития искусственного интеллекта, разработку беспилотной автономной технологии управления. В ходе реализации проекта планируется сотрудничество с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси и Белорусским государственным университетом.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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