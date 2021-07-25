|
И. Крупко: Резкого скачка цен на продовольствие в Беларуси не будет
25.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Продовольственная безопасность страны под постоянным контролем главы государства. И главная задача для сельского хозяйства на этот год - увеличить производство в отрасли на 2,8 %. Об этом в рамках проекта "Вопрос номер один" рассказал профильный министр Иван Крупко. Важно обеспечить внутренний рынок, при этом нарастить и внешние поставки. Тем более - ситуация в мире располагает: растут цены на продовольствие. Беларусь должна удачно воспользоваться моментом.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продовольственная безопасность страны под постоянным контролем главы государства. И главная задача для сельского хозяйства на этот год - увеличить производство в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)