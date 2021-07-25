И. Крупко: Резкого скачка цен на продовольствие в Беларуси не будет

Источник материала: БT

Продовольственная безопасность страны под постоянным контролем главы государства. И главная задача для сельского хозяйства на этот год - увеличить производство в отрасли на 2,8 %. Об этом в рамках проекта "Вопрос номер один" рассказал профильный министр Иван Крупко. Важно обеспечить внутренний рынок, при этом нарастить и внешние поставки. Тем более - ситуация в мире располагает: растут цены на продовольствие. Беларусь должна удачно воспользоваться моментом.



Как заверил министр, резкого скачка цен на продовольствие в Беларуси не будет.