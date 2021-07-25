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Уборочная-2021: намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых

25.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Уборочная-2021 в Беларуси. Намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых. В Минской области уже чествовали экипаж-двухтысячник. В Клецком районе такой намолот получили Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Это уже их 20-я уборочная. Прямо в поле передовиков поздравили - вручили дипломы и памятные подарки.

В уборке зерна в Клецком районе заняты 76 экипажей. Вместе с опытными аграриями в поле работает и молодежь: 8 экипажей и 15 водителей.

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Уборочная-2021 в Беларуси. Намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых. В Минской области уже чествовали экипаж-двухтысячник. В Клецком районе такой намолот получили...
 
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