Уборочная-2021: намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых

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Уборочная-2021 в Беларуси. Намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых. В Минской области уже чествовали экипаж-двухтысячник. В Клецком районе такой намолот получили Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Это уже их 20-я уборочная. Прямо в поле передовиков поздравили - вручили дипломы и памятные подарки.



В уборке зерна в Клецком районе заняты 76 экипажей. Вместе с опытными аграриями в поле работает и молодежь: 8 экипажей и 15 водителей.



