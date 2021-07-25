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Уборочная-2021: намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых
25.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Уборочная-2021 в Беларуси. Намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых. В Минской области уже чествовали экипаж-двухтысячник. В Клецком районе такой намолот получили Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Это уже их 20-я уборочная. Прямо в поле передовиков поздравили - вручили дипломы и памятные подарки.
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Уборочная-2021 в Беларуси. Намолочено уже более 1,5 млн тонн зерновых. В Минской области уже чествовали экипаж-двухтысячник. В Клецком районе такой намолот получили...
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