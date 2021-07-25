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С. Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане и Судане оценил уровень двусторонних отношений
26.07.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Президент еще раз напомнил дипломатам золотое правило в выстраивании отношений - не ломиться в дверь, которую демонстративно захлопнули, а идти туда, где уважают, готовы работать и не разводят демагогию! Таких стран в мире достаточно. Например, конструктивный деловой разговор, а не риторику ультиматумов и санкционного давления, выбирают наши партнеры в странах Африки и Ближнего Востока.
Арабские государства - рынок перспективный и быстрорастущий. Интерес всесторонний - от продуктов питания и инноваций до промкооперации, в приоритет, впрочем, как и мы, ставят реализацию взаимовыгодных договоренностей. Бизнес должен быть бизнесом. Так наш посол в Египте и по совместительству в Омане и Судане Сергей Терентьев оценил уровень двусторонних отношений. (видео)
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С. Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане и Судане оценил уровень двусторонних отношений
Президент еще раз напомнил дипломатам золотое правило в выстраивании отношений - не ломиться в дверь, которую демонстративно захлопнули, а идти туда, где уважают,...
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