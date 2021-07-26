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И. Крупко: Уборку озимого рапса нужно закончить уже на этой неделе
26.07.2021 08:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Уборку озимого рапса нужно закончить уже на этой неделе. Об этом в рамках проекта "Вопрос номер один" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Если говорить про другие культуры, в этом сезоне отведено больше площадей под кукурузу, чем год назад. А урожай картофеля по прогнозам должен составить около миллиона тонн. Этого достаточно и для внутреннего рынка, и для поставок на экспорт, и для закладки в стабфонды. Большую роль в обеспечении продовольственной безопасности играет и сахарная свекла.
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Уборку озимого рапса нужно закончить уже на этой неделе. Об этом в рамках проекта "Вопрос номер один" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван...
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