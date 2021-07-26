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Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа - об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Сейчас там проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты. По ее завершении приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока.