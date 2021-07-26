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Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа

26.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа - об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Сейчас там проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты. По ее завершении приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока.



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Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа - об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Сейчас там проводится ревизия и...
 
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