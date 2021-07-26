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Новый сервис для бизнес-клиентов SIP-телефония запустили в Беларуси
26.07.2021 11:29 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Идеальное решение для бизнеса предложил life:). Услуга SIP-телефония для бизнеса позволит быстро и просто организовать многоканальную телефонию в офисе. Сервис предназначен для организаций, которые обслуживают клиентов по телефону: банки, call-центры, службы продаж, интернет-магазины, диспетчерские службы и другие.
Ваши сотрудники смогут одновременно совершать и принимать до 10 вызовов с корпоративного номера вашей компании. Это значит, что ваши клиенты больше никогда не услышат гудок «занято». SIP-телефония технически представляет собой соединение между оператором и клиентской IP-АТС (офисная АТС, учрежденческая АТС, мини-АТС, корпоративная АТС, IP-PBX).
Как услуга поможет бизнесу
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Идеальное решение для бизнеса предложил life:). Услуга SIP-телефония для бизнеса позволит быстро и просто организовать многоканальную телефонию в офисе.
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