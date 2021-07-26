Новый сервис для бизнес-клиентов SIP-телефония запустили в Беларуси

Идеальное решение для бизнеса предложил life:). Услуга SIP-телефония для бизнеса позволит быстро и просто организовать многоканальную телефонию в офисе. Сервис предназначен для организаций, которые обслуживают клиентов по телефону: банки, call-центры, службы продаж, интернет-магазины, диспетчерские службы и другие.

Ваши сотрудники смогут одновременно совершать и принимать до 10 вызовов с корпоративного номера вашей компании. Это значит, что ваши клиенты больше никогда не услышат гудок «занято». SIP-телефония технически представляет собой соединение между оператором и клиентской IP-АТС (офисная АТС, учрежденческая АТС, мини-АТС, корпоративная АТС, IP-PBX).

Как услуга поможет бизнесу

позволит быстро организовать телефонию в офисе и совершать вызовы через интернет

сократит расходы на связь

упростит связь с клиентами

при переезде офиса вы сохраните телефонный номер вашей компании: ведь он не привязан к физическому адресу

Что включено в тарифный план

Безлимит звонков внутри сети

3000 минут в другие сети

Количество бесплатных линий – 10

Ежемесячный платеж – 60 руб.