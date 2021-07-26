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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

26.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.2% и составил 1241 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 5 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за неделю прибавила 0.2% и составила 1330 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

Небольшой рост цен на рынке квартир белорусской столицы наблюдается на протяжении последних 2 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

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Количество выставленных на продажу квартир в городе за последние семь дней увеличилось на 0.7%. В наибольшей степени рынок пополнился за счет 1-комнатных квартир, число которых за неделю подросло на 1.3%

Среди районов города наибольший рост предложения прослеживался в Московском, Партизанском и Первомайском районах. Заметное снижение числа объектов в то же время отмечалось в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

Средние цены квадратного метра выросли практически во всех сегментах в пределах 0.8%. Исключением были «трешки», которые за семь дней в цене не изменились.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

В районах города динамика цен на квартиры колебалась в пределах +/-0.5%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 793 $/м2 (+0.8%), Витебск — 597 $/м2 (-0.2%), Гомель — 610 $/м2 (+0.2%), Гродно — 709 $/м2 (-0.1%), Могилев — 648 $/м2 (+0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0.6%), Солигорск — 771 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 742 $/м2 (+0.5%), Жодино — 694 $/м2 (-1%), Слуцк — 568 $/м2 (+0.2%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 19 по 26 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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