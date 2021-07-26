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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года
26.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 $/м2 в пользу «первички».
Количество выставленных на продажу квартир в городе за последние семь дней увеличилось на 0.7%. В наибольшей степени рынок пополнился за счет 1-комнатных квартир, число которых за неделю подросло на 1.3%
Среди районов города наибольший рост предложения прослеживался в Московском, Партизанском и Первомайском районах. Заметное снижение числа объектов в то же время отмечалось в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (-0.6%), Солигорск — 771 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 742 $/м2 (+0.5%), Жодино — 694 $/м2 (-1%), Слуцк — 568 $/м2 (+0.2%).
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За неделю, с 19 по 26 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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