Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 июля 2021 года

Количество выставленных на продажу квартир в городе за последние семь дней увеличилось на 0.7%. В наибольшей степени рынок пополнился за счет 1-комнатных квартир, число которых за неделю подросло на 1.3%

Среди районов города наибольший рост предложения прослеживался в Московском, Партизанском и Первомайском районах. Заметное снижение числа объектов в то же время отмечалось в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах.