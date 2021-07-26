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Ход уборочной кампании будет находиться на постоянном контроле МВД
26.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Ход уборочной кампании на контроле милиции. Правоохранители Минской области с начала месяца провели почти 3 сотни проверок. В случае каких-либо нарушений руководителям предприятий выносят представления. Так, выявлено 9 фактов отсутствия работников на местах. При этом 18 сотрудников были в нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлены факты незаконного обращения и хищения топлива. В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы. Уборочная будет находиться на постоянном контроле МВД на протяжении всего периода.
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Ход уборочной кампании на контроле милиции. Правоохранители Минской области с начала месяца провели почти 3 сотни проверок. В случае каких-либо нарушений...
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