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Первые экипажи-тысячники на уборочной в Гомельской области
26.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Первые экипажи-тысячники определились на уборочной в Гомельской области. Заветный рубеж покорили сразу две бригады брагинского сельхозпредприятия "Чемерисский". Намолот в тысячу тонн зерна на личном счету экипажа отца и сына - Михаила и Виталия Солдатенко, а также у тандема - братьев Петра Ефименко и Михаила Галко. В одной команде с ними, а также в хозяйстве "Имени Жукова" еще и шестеро водителей-тысячников. Лучших отметил губернатор.
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Первые экипажи-тысячники определились на уборочной в Гомельской области. Заветный рубеж покорили сразу две бригады брагинского сельхозпредприятия "Чемерисский"....
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