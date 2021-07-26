Налогоплательщики Витебской области за полугодие добровольно доплатили в бюджет Br13,2 млн

Источник материала: БелТА

26 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за январь-июнь 2021 года по результатам камерального контроля налогоплательщики добровольно доплатили в бюджет налогов на сумму Br13,2 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

Всего за этот период инспекции направили плательщикам более 1,6 тыс. уведомлений о корректировке налоговых обязательств, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Помимо доплат после уточнения деклараций также уменьшена на Br18,5 млн сумма подлежащего возврату из бюджета НДС, что в фактических ценах почти в 2,3 раза больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

За январь-июнь 2021 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br953,1 млн доходов, контролируемых МНС, что на 7,2% превысило данные за аналогичный период 2020-го. Наиболее весомым доходным источником для областной казны остается подоходный налог, удельный вес которого составляет 33,6%. Его поступления превысили Br320,4 млн и выросли на 14,8% по сравнению с январем-июнем 2020-го. Кроме того, значимую роль в пополнении доходной части казны играют НДС - Br149,3 млн, или 15,7% в объеме доходов, акцизы - Br162,5 млн (17%), налоги на собственность - Br68,5 млн (7,2%), налог на прибыль - Br61,8 млн (6,5%), налог при упрощенной системе налогообложения - Br29,1 млн (3,1%).

В разрезе регионов наибольший вклад в пополнение доходов консолидированного бюджета Витебской области внесли Витебск (объем платежей составил Br385,2 млн) и Новополоцк (Br266,6 млн), на долю которых приходится соответственно 40,4% и 28% всех поступлений. В первом полугодии плательщики областного центра нарастили платежи на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В нефтеграде поступления доходов в казну области сократились на 6,5%. Кроме того, в 16 сельских районов отмечается положительная динамика объема платежей в консолидированный бюджет, при этом в 10 из них темп роста превысил 110%. Наибольшую прибавку доходов казны обеспечили плательщики Миорского (30%), Полоцкого (28,8%), Верхнедвинского (26,2%), и Шарковщинского (22,9%) районов. Вместе с тем в Лепельском и Дубровенском районах уровень поступлений в фактических ценах остался на уровне первого полугодия 2020-го. Поставский, Бешенковичский и Городокский районы сократили налоговый потенциал.-0-