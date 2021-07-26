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Свести потери до минимума во время уборочной - задача номер один для аграриев

26.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Ведь для общего урожай важен  каждый колос. 

И здесь все зависит от того, как организована работа  в  сельхозорганизациях, насколько герметичны комбайны, быстро ли исправляются недочеты. Все эти вопросы детально разбирали еще до начала уборочной, комбайнеры проходили обучение, а с сегодняшнего дня  работники Минсельхозпрода  отправились на поля, чтобы проверить,  как выполняются их рекомендации.  Мобильные группы работают по всей стране.  Еженедельно информация обобщается. 

На сегодня убрана четверть площади зерновых. К завтрашнему дню аграрии прогнозируют, что каравай будет весить уже 2 миллиона  тонн.  Параллельно идут работы на рапсовых и льняных полях. 

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Ведь для общего урожай важен  каждый колос.  И здесь все зависит от того, как организована работа  в  сельхозорганизациях, насколько герметичны комбайны,...
 
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