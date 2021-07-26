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Свести потери до минимума во время уборочной - задача номер один для аграриев
26.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Ведь для общего урожай важен каждый колос.
И здесь все зависит от того, как организована работа в сельхозорганизациях, насколько герметичны комбайны, быстро ли исправляются недочеты. Все эти вопросы детально разбирали еще до начала уборочной, комбайнеры проходили обучение, а с сегодняшнего дня работники Минсельхозпрода отправились на поля, чтобы проверить, как выполняются их рекомендации. Мобильные группы работают по всей стране. Еженедельно информация обобщается.
На сегодня убрана четверть площади зерновых. К завтрашнему дню аграрии прогнозируют, что каравай будет весить уже 2 миллиона тонн. Параллельно идут работы на рапсовых и льняных полях.
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Ведь для общего урожай важен каждый колос. И здесь все зависит от того, как организована работа в сельхозорганизациях, насколько герметичны комбайны,...
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