Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Любопытно, что таунхаусы стоят перпендикулярно к Кузнечной, смотрят на зеленую зону, за которой обрыв. Вид из окон новые стройки на сухаревском поле не испортят. А вот хозяйскому дому повезло меньше - его фасад выходит как раз на поле.

Теперь прогуляемся по Школьной. Улица абсолютно деревенская поначалу. Хаты в зелени, узкая проезжая часть.