Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Продолжаем рубрику "Неизвестные районы Минска". Частный сектор на Школьной и Кузнечной - район, который мало кому знаком. Бывшую деревню поглотил под МКАД город, и, пока городу было достаточно места под строительство жилья для очередников, частный сектор у сухаревских полей преображался. Первой отстроилась улица Кузнечная - тут появились аккуратные бежевые коттеджи. Затем оживилось строительство на Школьной - тут на месте деревянных хат возникли таунхаусы и несколько коттеджей.
Теперь городские власти дали отмашку на застройку поля - скоро коттеджи по Кузнечной будут смотреть на самую дешевую серию панельных домов для очередников. Коттеджей снос не коснется. А вот часть Школьной снесут - ту, что выглядит ветхой, и ту, что в будущем помешает строительству развязки. Так же снесли улицу Ковалева: там осталось всего пяток точечно выстоявших домов - вокруг уже выросли многоэтажки.
Впрочем, давайте пройдем с экскурсией. А начнем с Кузнечной.
Улица дышала тем, чем поливали кукурузно-рапсовые поля не один десяток лет. Была свидетелем того, как верующие купили развалившийся коровник в поле и превратили его своими силами в церковь Новая Жизнь.
Здание у церкви городские власти после нескольких лет борьбы и судов забрали. И каждые выходные тысяча верующих теперь приезжает помолиться на парковке у церкви.
Кстати, с поля (которое, наконец, перестали засевать) хорошо видна ТЭЦ-4 за кольцевой.
Пока верующие боролись, на Кузнечной появилось несколько симпатичных домов. Благо, речи о сносе не шло - люди опасались, но строились.
Часть владельцев коттеджей за последний десяток лет сменилась. Сейчас вот на продажу выставлен один, в тупичке.
За домом - задний дворик и лесополоса. Редкое расположение для столицы.
Но дальше, в "аппендиксе" Кузнечной улицы, находится самое интересное. Сначала видим такой вот красивый дом.
А за поворотом - это чудо.
И да, заяц не постановочный. Он живет в перелеске за достраивающимися таунхаусами.
Квартиры в таунхаусе параллельно достраиваются, одна продается. Владелец примыкающего к ним дома строит это эстетически правильное жилье вместе с сыновьями. Говорит, когда более десяти лет назад брал участок, город жаждал уплотнения и в документах прямо-таки обязал застраивать надел плотненько. Блокированным домом. Теперь проверяющие удивляются, мол, кто разрешил? Законодательство меняется быстрее, чем граждане успевают строить.
Любопытно, что таунхаусы стоят перпендикулярно к Кузнечной, смотрят на зеленую зону, за которой обрыв. Вид из окон новые стройки на сухаревском поле не испортят. А вот хозяйскому дому повезло меньше - его фасад выходит как раз на поле.
Теперь прогуляемся по Школьной. Улица абсолютно деревенская поначалу. Хаты в зелени, узкая проезжая часть.
И неожиданно - два ряда таунхаусов.
На Школьной тихо и уютно. Даже ближе к кольцевой шум не раздражает. Дома тут разномастные: и недоделки из 90-х, и аккуратные коттеджи, и внушительных размеров усадьбы.
В конце улицы кто-то даже строится. Да, тут больше гула от МКАД, ближе ТЭЦ-4, но вроде как не обещают сноса. А участков под частное строительство без угрозы сноса в Минске практически нет. Да и перспективы застройки поля намекают, что когда-нибудь эту усадебную застройку от кольцевой закроют шумозащитным экраном социальные "панельки".
В нашей базе сейчас нет предложений домов на Школьной. Зато есть в продаже 14,6 сотоки с фундаментом на Кузнечной. Надел оценен в 106 тысяч по курсу.