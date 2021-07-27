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Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

27.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем рубрику "Неизвестные районы Минска". Частный сектор на Школьной и Кузнечной - район, который мало кому знаком. Бывшую деревню поглотил под МКАД город, и, пока городу было достаточно места под строительство жилья для очередников, частный сектор у сухаревских полей преображался. Первой отстроилась улица Кузнечная - тут появились аккуратные бежевые коттеджи. Затем оживилось строительство на Школьной - тут на месте деревянных хат возникли таунхаусы и несколько коттеджей.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Теперь городские власти дали отмашку на застройку поля - скоро коттеджи по Кузнечной будут смотреть на самую дешевую серию панельных домов для очередников. Коттеджей снос не коснется. А вот часть Школьной снесут - ту, что выглядит ветхой, и ту, что в будущем помешает строительству развязки. Так же снесли улицу Ковалева: там осталось всего пяток точечно выстоявших домов - вокруг уже выросли многоэтажки.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Впрочем, давайте пройдем с экскурсией. А начнем с Кузнечной.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Улица дышала тем, чем поливали кукурузно-рапсовые поля не один десяток лет. Была свидетелем того, как верующие купили развалившийся коровник в поле и превратили его своими силами в церковь Новая Жизнь.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Здание у церкви городские власти после нескольких лет борьбы и судов забрали. И каждые выходные тысяча верующих теперь приезжает помолиться на парковке у церкви.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Кстати, с поля (которое, наконец, перестали засевать) хорошо видна ТЭЦ-4 за кольцевой.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Пока верующие боролись, на Кузнечной появилось несколько симпатичных домов. Благо, речи о сносе не шло - люди опасались, но строились.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Часть владельцев коттеджей за последний десяток лет сменилась. Сейчас вот на продажу выставлен один, в тупичке.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

За домом - задний дворик и лесополоса. Редкое расположение для столицы.

Но дальше, в "аппендиксе" Кузнечной улицы, находится самое интересное. Сначала видим такой вот красивый дом.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

А за поворотом - это чудо.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

И да, заяц не постановочный. Он живет в перелеске за достраивающимися таунхаусами.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Квартиры в таунхаусе параллельно достраиваются, одна продается. Владелец примыкающего к ним дома строит это эстетически правильное жилье вместе с сыновьями. Говорит, когда более десяти лет назад брал участок, город жаждал уплотнения и в документах прямо-таки обязал застраивать надел плотненько. Блокированным домом. Теперь проверяющие удивляются, мол, кто разрешил? Законодательство меняется быстрее, чем граждане успевают строить.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

Любопытно, что таунхаусы стоят перпендикулярно к Кузнечной, смотрят на зеленую зону, за которой обрыв. Вид из окон новые стройки на сухаревском поле не испортят. А вот хозяйскому дому повезло меньше - его фасад выходит как раз на поле.

Теперь прогуляемся по Школьной. Улица абсолютно деревенская поначалу. Хаты в зелени, узкая проезжая часть.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

И неожиданно - два ряда таунхаусов.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

На Школьной тихо и уютно. Даже ближе к кольцевой шум не раздражает. Дома тут разномастные: и недоделки из 90-х, и аккуратные коттеджи, и внушительных размеров усадьбы.

Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели
Неизвестные районы Минска: уединенные таунхаусы и коттеджи в Сухарево, которые мы точно не видели

В конце улицы кто-то даже строится. Да, тут больше гула от МКАД, ближе ТЭЦ-4, но вроде как не обещают сноса. А участков под частное строительство без угрозы сноса в Минске практически нет. Да и перспективы застройки поля намекают, что когда-нибудь эту усадебную застройку от кольцевой закроют шумозащитным экраном социальные "панельки".

В нашей базе сейчас нет предложений домов на Школьной. Зато есть в продаже 14,6 сотоки с фундаментом на Кузнечной. Надел оценен в 106 тысяч по курсу.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем рубрику "Неизвестные районы Минска". Частный сектор на Школьной и Кузнечной - район, который мало кому знаком. Бывшую деревню поглотил под МКАД город, и,...
 
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