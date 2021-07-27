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Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от $15 до $750 тысяч
27.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кто не мечтает в такую жару оказаться на морском берегу? Пока самое известное море Беларуси цветет, не вызывая желания окунуться, посмотрите дома вблизи рек и озер, которые продаются на
Рядом с рекой Птичь за 270 тысяч долларов
Пусть до берега реки Птичь придется еще идти 500 метров, этот дом невозможно упустить из виду. Каркасный деревянный дом 2019 года постройки
Общая площадь двухэтажного строения составляет 163,3 м². На первом этаже обустроена кухня со всем необходимым оборудованием. Там же располагается камин и выход на террасу площадью 45,7 м². В доме есть 4 жилые комнаты: две на первом этаже – 13,4 м² и 8,7 м² соответственно и две наверху по 14,5 метров квадратных. Предусмотрены два санузла.
Автор объявления уверяет: дом утеплен минеральной ватой, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в любую пору года. Крыша - мягкая кровля, которая отличается стойкостью к температурным перепадам и высоким уровнем шумопоглощения.
Есть своя скважина, канализация – септик, а отапливается коттедж на газу.
«Участок 17,96 соток огорожен забором, с двумя подъездными удобными путями. Один путь утрамбован, в темное время суток подсвечивается фонарями по краям дороги. При желании по краям можно сделать живую изгородь из насаждений туй. Площадка с навесом на пару машин, но еще есть дополнительно места для гостей», - сказано в объявлении.
За место для всей семьи или инвестицию, которая может стать усадьбой, просят 270.000 долларов со всей мебелью и техникой.
В деревне Суколи Витебской области всего 7 домов. Один из них
Дом построили в 2005 году из сруба. Он оштукатурен и обшит вагонкой. Окна из деревянных стеклопакетов. Отапливается дом с помощью камина.
На участке есть колодец, только вот санузел установлен на улице. Зато новому владельцу достанется русская баня, где есть комната отдыха.
Дом подойдет для тех, кто любит жить наедине с природой, заниматься охотой и рыбалкой.
Дом у озера Лосвидо в 20 километрах от Витебска за 170 тысяч долларов
Двухэтажный дом в 160 "квадратов"
Объект перейдет к новым владельцам месте с уличной мебелью и некоторой техникой. Внутри имеется встроенная электроплита, холодильник и СВЧ.
К территории участка прилегает пирс.
Владельцы просят за дом 170 тысяч долларов.
На 16 сотках у побережья Нарочи возведен коттедж общей площадью 217 м². Его
Интерьер выполнен в русском стиле. На лицевой части коттеджа на озеро смотрит изображение Божьей Матери.
В 7 км от Браслава, на берегу крупнейшего озера среди Браславских озер
«Все коммуникации и отопление рассчитаны и сделаны по проекту», - сказано в объявлении. На участке есть недостроенная баня. Ее готовность владелец оценивает в 85%.
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Кто не мечтает в такую жару оказаться на морском берегу? Пока самое известное море Беларуси цветет, не вызывая желания окунуться, посмотрите дома вблизи рек и...
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