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Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от $15 до $750 тысяч

27.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Кто не мечтает в такую жару оказаться на морском берегу? Пока самое известное море Беларуси цветет, не вызывая желания окунуться, посмотрите дома вблизи рек и озер, которые продаются на Realt.

Рядом с рекой Птичь за 270 тысяч долларов

Пусть до берега реки Птичь придется еще идти 500 метров, этот дом невозможно упустить из виду. Каркасный деревянный дом 2019 года постройки находится в деревне Строчица. До МКАД - всего 6,5 километра. 

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Общая площадь двухэтажного строения составляет 163,3 м². На первом этаже обустроена кухня со всем необходимым оборудованием. Там же располагается камин и выход на террасу площадью 45,7 м². В доме есть 4 жилые комнаты: две на первом этаже – 13,4 м² и 8,7 м² соответственно и две наверху по 14,5 метров квадратных. Предусмотрены два санузла.

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Автор объявления уверяет: дом утеплен минеральной ватой, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в любую пору года. Крыша - мягкая кровля, которая отличается стойкостью к температурным перепадам и высоким уровнем шумопоглощения. 

Есть своя скважина, канализация – септик, а отапливается коттедж на газу.

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

«Участок 17,96 соток огорожен забором, с двумя подъездными удобными путями. Один путь утрамбован, в темное время суток подсвечивается фонарями по краям дороги. При желании по краям можно сделать живую изгородь из насаждений туй. Площадка с навесом на пару машин, но еще есть дополнительно места для гостей», - сказано в объявлении. 

За место для всей семьи или инвестицию, которая может стать усадьбой, просят 270.000 долларов со всей мебелью и техникой.  

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Дом в сердце Освейского ландшафтного заказника за 15 тысяч долларов

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

В деревне Суколи Витебской области всего 7 домов. Один из них выставлен на продажу за 15 тысяч долларов. Объект находится у озера Освея. В описании сказано, что есть собственный выход к берегу.  

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Участок занимает 15 соток, а общая площадь дома с двумя комнатами и веранодой составляет 61.1 м². Помимо того, что дом построен на территории заказника, рядом располагается Себежский национальный парк.

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Дом построили в 2005 году из сруба. Он оштукатурен и обшит вагонкой. Окна из деревянных стеклопакетов. Отапливается дом с помощью камина.

На участке есть колодец, только вот санузел установлен на улице. Зато новому владельцу достанется русская баня, где есть комната отдыха. 

Дом подойдет для тех, кто любит жить наедине с природой, заниматься охотой и рыбалкой. 

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Дом у озера Лосвидо в 20 километрах от Витебска за 170 тысяч долларов

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Двухэтажный дом в 160 "квадратов" находится в деревне Герасимово под Витебском.  

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

На 18 сотках также располагается гараж, русская баня, беседка и дополнительные хозяйственные постройки.  

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Дом внутри отделан деревом и идеально подойдет как для дачи, так и для развития собственного бизнеса – агроусадьбы. Внутри проведена канализация и горячая вода, а на улице находится большая парковка. 

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Объект перейдет к новым владельцам месте с уличной мебелью и некоторой техникой. Внутри имеется встроенная электроплита, холодильник и СВЧ.

К территории участка прилегает пирс.

Владельцы просят за дом 170 тысяч долларов.

Коттедж на берегу Нарочи за 750 тысяч долларов

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

На 16 сотках у побережья Нарочи возведен коттедж общей площадью 217 м². Его выставили на продажу за 750 тысяч долларов.

Интерьер выполнен в русском стиле. На лицевой части коттеджа на озеро смотрит изображение Божьей Матери.

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Автор описывает дом как объект класса люкс, который выполнен из натуральных дорогостоящих материалов.

Внутри есть все необходимое для комфортной жизни: 4 спальни, кухня с гостиной и 4 санузла. Примыкает к объекту застекленная терраса. 

Помимо собственного выхода к воде, на берегу озера есть джакузи. 

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Дом у самого большого озера за 230 тысяч долларов

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

В 7 км от Браслава, на берегу крупнейшего озера среди Браславских озер продают коттедж в 120 м². Его стоимость оценивают в 230 тысяч долларов. У будущего владельца также будет свой выход на пляж. Дом сделан из сруба. Автор объявления говорит, что каждое бревно было выбрано вручную. 

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

Пол в коттедже сделан двойным. Установлены раздвижные окна, которые позволяют переместиться из гостиной на террасу. В доме обустроены 3 жилые комнаты, кухня в 25 "квадратов", санузел, гардеробная и тамбур.

Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч
Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от до 0 тысяч

«Все коммуникации и отопление рассчитаны и сделаны по проекту», - сказано в объявлении. На участке есть недостроенная баня. Ее готовность владелец оценивает в 85%. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Кто не мечтает в такую жару оказаться на морском берегу? Пока самое известное море Беларуси цветет, не вызывая желания окунуться, посмотрите дома вблизи рек и...
 
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