Топ-5 домов в Беларуси рядом с реками и озерами: от $15 до $750 тысяч

На 16 сотках у побережья Нарочи возведен коттедж общей площадью 217 м². Его выставили на продажу за 750 тысяч долларов.

Интерьер выполнен в русском стиле. На лицевой части коттеджа на озеро смотрит изображение Божьей Матери.