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БУТБ и Банк развития намерены развивать сотрудничество в сфере экспорта и инвестиций

27.07.2021 10:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о развитии сотрудничества между Белорусской универсальной товарной биржей и Банком развития достигнута по итогам визита на БУТБ руководства УП "БР-Консалт" (дочернее предприятие Банка развития, специализирующееся на реализации экспортно ориентированных инвестиционных проектов), сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В частности, УП "БР-Консалт" выразило готовность оказать содействие БУТБ в привлечении на биржевые торги одного из крупнейших акционеров индустриального парка "Великий камень" - китайской корпорации China Merchants Group. Как ожидается, это позволит существенно увеличить объемы реализации белорусских товаров в КНР с применением площадки БУТБ.

"Мы поддерживаем тесные контакты с руководством China Merchants Group и готовы посодействовать приходу корпорации на биржевые торги в качестве брокера. Уверен, что китайские партнеры будут заинтересованы в сотрудничестве с торговой площадкой, где аккумулируется предложение широкого ассортимента востребованных в Китае товаров от ведущих белорусских производителей. В свою очередь биржа сможет воспользоваться развитой складской инфраструктурой и логистическими возможностями China Merchants Group", - отметил директор УП "БР-Консалт" Андрей Мицкевич.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность китайского рынка как одного из ключевых драйверов роста биржевого экспорта и выразил заинтересованность работать в тандеме с УП "БР-Консалт" с целью привлечения на торги China Merchants Group и других крупных китайских компаний. "Сейчас на нашей площадке аккредитованы 48 китайских участников, но в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Приход на биржу такого крупного игрока, как China Merchants Group, значительно расширил бы наши возможности по поставкам белорусской продукции в Китай. Причем это касается не только пиломатериалов, а практически всей экспортной товарной номенклатуры, включая рапсовое масло, молокопродукты, мясо, кожевенный полуфабрикат. Поэтому мы, безусловно, принимаем ваше предложение и готовы объединить усилия", - заявил руководитель БУТБ.

Помимо взаимодействия по продвижению белорусского экспорта, стороны также договорились проработать варианты инвестиционных проектов с участием БУТБ в области транспорта, логистики, финансовых услуг и иных перспективных направлений, связанных с биржевой торговлей.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Договоренность о развитии сотрудничества между Белорусской универсальной товарной биржей и Банком развития достигнута по итогам визита на БУТБ руководства УП...
 
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