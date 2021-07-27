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Акция в МТС: iPhone SE от 69 рублей в месяц
27.07.2021 10:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Компактный смартфон iPhone SE с 64 ГБ и 128 ГБ памяти присоединился к акции «Вам бонус!» Теперь эту модель можно приобрести в МТС всего за 69 рублей в месяц.
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Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах мобильного оператора, так и в
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Компактный смартфон iPhone SE с 64 ГБ и 128 ГБ памяти присоединился к акции «Вам бонус!» Теперь эту модель можно приобрести в МТС всего за 69 рублей в месяц.
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