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Акция в МТС: iPhone SE от 69 рублей в месяц

27.07.2021 10:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компактный смартфон iPhone SE с 64 ГБ и 128 ГБ памяти присоединился к акции «Вам бонус!» Теперь эту модель можно приобрести в МТС всего за 69 рублей в месяц.

iPhone SE – самый доступный смартфон от компании Apple, компактный, но при этом достаточно мощный. Аппарат оснащен 4,7-дюймовым HD экраном. Его основная камера на 12 Мп способна снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Фронтальная камера на 7 Мп умеет настраивать освещение так, чтобы черты лица и цвет кожи смотрелись наиболее естественно. Устройство защищено от воздействия пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68.

В рамках акции «Вам бонус!» стоимость версии iPhone SE с 64 ГБ снижена до 1299 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 129 рублей, а на два года – 69 рублей.

Стоимость версии со 128 ГБ памяти в рамках акции составит 1499 рублей. В рассрочку на год ее можно приобрести с ежемесячным платежом 149 рублей, а на два года – за 78 рублей в месяц.

Акция «Вам бонус!» дает возможность воспользоваться скидкой при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Скидка предоставляется как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах мобильного оператора, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
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Компактный смартфон iPhone SE с 64 ГБ и 128 ГБ памяти присоединился к акции «Вам бонус!» Теперь эту модель можно приобрести в МТС всего за 69 рублей в месяц.
 
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