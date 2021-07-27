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Пресс-конференция "Строительная отрасль: перспективы развития" пройдет в БЕЛТА 28 июля

27.07.2021 10:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Строительная отрасль: перспективы развития" состоится в пресс-центре БЕЛТА 28 июля в 11:00.

Строительный комплекс Беларуси относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных и экономических задач развития всей экономики страны. Традиционно строительная отрасль считается индикатором, отражающим общую ситуацию в развитии государства, его инвестиционную активность.

Об итогах работы отрасли расскажут участники пресс-конференции ко Дню строителя:

Костюков Игорь Анатольевич - первый заместитель министра архитектуры и строительства;

Пинковская Инна Егоровна - заместитель начальника управления жилищной политики - начальник отдела регулирования жилищной политики;

Бука Игорь Валерьевич - заместитель начальника главного управления промышленности - начальник производственно-технологического управления.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 363-67-56, (029) 394-33-24, электронной почте: akopitovskaya@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Строительный комплекс Беларуси относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных и экономических задач развития всей экономики...
 
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