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Белорусские аграрии намолотили 2 млн т зерна

27.07.2021 10:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 2 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 27 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 621,3 тыс. га, что составляет 29% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, там убрано 43,8% площадей от плана (147,7 тыс. га). В Гомельской области убрано 34,6% площадей (120,6 тыс. га), Гродненской - 21,3% (66,5 тыс. га), Минской - 25,7% (122,6 тыс. га), Могилевской - 25,1% (81,9 тыс. га), Витебской - 23,8% (82,1 тыс. га).

Всего по стране намолочено 2 млн 37 тыс. т зерна при средней урожайности 32,8 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 705,9 тыс. га (86,9% от плана). Заготовлено 760,5 тыс. т сена (68,1% от плана), 11,326 млн т сенажа (83,9%) и 328,4 тыс. т силоса (1,7%). Всего заготовлено 3,634 млн т единиц травяных кормов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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По данным на 27 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 621,3 тыс. га, что составляет 29% запланированной площади.
 
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