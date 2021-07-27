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Белстат сообщает о росте зарплат бюджетников

27.07.2021 11:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По официальной статистике, зарплата работников бюджетных организаций выросла, хотя и наблюдалось незначительное падение зарплаты учителей. 

Средняя зарплата работников бюджетных организаций в июне составила 1 166,9 рубля. Она выросла в сравнении с маем на 26,9 рубля. В реальном выражении ее прирост за месяц с учетом инфляции составил 1,7%, сообщается в бюллетене Белстата.

Номинальная начисленная зарплата учителей в среднем составила в июне 1 240,9 рубля, воспитателей детских садов — 928,3 рубля, профессорско-преподавательского состава — 2 154,5 рубля. С поправкой на инфляцию заработки учителей снизились за год в сравнении с июнем-2020 на 0,2%, воспитателей — выросли на 2,1%, а преподавателей — на 5,2%.

В здравоохранении средняя зарплата врачей в июне достигла 2 191,7 рубля, а среднего медперсонала — 1 341,7. В реальном выражении с поправкой на инфляцию, зарплата у врачей снизилась за год на 3,5%, а у среднего медперсонала — на 6,8%.

Напомним, что государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе.

 
 
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По официальной статистике, зарплата работников бюджетных организаций выросла, хотя и наблюдалось незначительное падение зарплаты учителей. 
 
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