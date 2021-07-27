|
Курсы валют на 27 июля
27.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доллар и евро на торгах в понедельник подорожали, российский рубль подешевел. Доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 97 копеек, 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар и евро на торгах в понедельник подорожали, российский рубль подешевел. Доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 97 копеек, 3 рубля 40 копеек стоят 100...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)