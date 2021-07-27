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Большое прибавление в "Великом камне"! В индустриально парке - сразу два новых резидента. Один из них будет заниматься разработкой и серийным производством высокотехнологичных устройств обработки и хранения данных. Планируется выпускать серверы, мониторы, принтеры и целые комплексы. Реализация проекта также включает оказание услуг по освоению произведенного оборудования. Вторая компания будет проводить научные исследования в области развития искусственного интеллекта. Специализация - беспилотные технологии управления. В ходе реализации проекта планируется сотрудничество с Национальной академией наук и БГУ.





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