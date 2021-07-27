|
МТЗ заинтересован вернуться на рынки Америки
27.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Наращивание внешних поставок - сейчас одна из основных задач для белорусских предприятий. Важно воспользоваться мировой экономической паузой и занять свободные ниши. Например, МТЗ заинтересован вернуться на рынки американского континента.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наращивание внешних поставок - сейчас одна из основных задач для белорусских предприятий. Важно воспользоваться мировой экономической паузой и занять свободные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)