Банк развития Республики Беларусь в I полугодии предоставил около 2,2 млрд руб.

Источник материала: БT

Банк развития в первом полугодии предоставил более 2 миллиардов 200 миллионов рублей на поддержку национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба этого финансового учреждения. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Среди статей расхода - реализация инвестиционных и иных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, а также экспортное кредитование.





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