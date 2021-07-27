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Банк развития Республики Беларусь в I полугодии предоставил около 2,2 млрд руб.
27.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Банк развития в первом полугодии предоставил более 2 миллиардов 200 миллионов рублей на поддержку национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба этого финансового учреждения. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом. Среди статей расхода - реализация инвестиционных и иных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, а также экспортное кредитование.
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Банк развития в первом полугодии предоставил более 2 миллиардов 200 миллионов рублей на поддержку национальной экономики. Об этом сообщает пресс-служба этого...
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