Цех по производству топливных пеллет откроется в Осиповичском лесхозе

Источник материала: БелТА

27 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На базе Осиповичского опытного лесхоза в начале августа откроется цех по производству топливных пеллет. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный инженер лесохозяйственного учреждения Святослав Чемко.

Сейчас на новом производстве ведутся пусконаладочные работы. Здесь установлено современное литовское оборудование, которое позволит выпускать 3 т продукции в час. В целом производственные мощности объекта рассчитаны на 20 тыс. т пеллет в год. Работа будет налажена в четыре смены по 3 человека. Всего в цехе создано 12 новых рабочих мест.

Сырьем для изготовления пеллет станут опилки, отходы деревообрабатывающего производства и низкосортная древесина. До этого они реализовывались населению и другим организациям, занимающимся переработкой. Сейчас же в полном объеме будут использоваться на месте, в Осиповичском лесхозе.

"Новое производство будет экспортно ориентированным: 100% продукции планируется поставлять на внешние рынки, - сказал Святослав Чемко. - При необходимости и наличии спроса пеллеты будут реализовываться и белорусским предприятиям".-0-