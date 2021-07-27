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Гомельские предприятия заключили контракты с партнерами из России на более чем $269 млн

27.07.2021 14:11 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия и организации Гомельской области за январь - июнь 2021 года заключили внешнеторговые контракты с российскими партнерами на более чем $269 млн, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Сотрудничество российских и белорусских компаний продолжает укрепляться. Так, в конце июня 2021 года в онлайн-режиме подписан контракт между ОАО "Гомельский химический завод" и ООО "Торговый дом ВАСТЭКО" (Нижний Новгород) на общую сумму 878,7 млн российских рублей.

Кроме производственной сферы, есть устоявшиеся контакты в стройиндустрии. К примеру, ОАО "Мозырский ДСК" использует высокотехнологичное оборудование по производству энергоэффективных утепленных сэндвич-панелей, на предприятии открыт цех по производству оконных стеклопакетов. "Работы проводились в рамках контрактов с российскими ООО "Белорусский дом" (Калуга) и ООО "Каскад" (Курск)", - рассказали в облисполкоме. ОАО "Буровая компания "Дельта" выполняет работы по устройству буронабивных свай в России.

Наработан также успешный опыт проектирования объектов в России с применением BIM-технологии. Более 20 проектов белорусских институтов отмечены дипломами национальных и других фестивалей архитектуры. Значительную долю заказов выполняют сотрудники ОАО "Гомельпроект" и ОАО "Институт Гомельоблстройпроект". Проектные институты разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

В сфере торговли в 2021 году заключено 50 контрактов с субъектами хозяйствования Российской Федерации.

С трехдневным визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов посещает Гомельскую область. На встрече с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем сегодня обсуждены имеющиеся точки соприкосновения, а также потенциальные направления для взаимодействия на перспективу. Во время поездки Евгений Лукьянов ознакомится с работой промышленных предприятий региона, включая ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Миртек-инжиниринг" и др.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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С трехдневным визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов посещает Гомельскую область.
 
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