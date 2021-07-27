А. Лукашенко обсудил перспективы сотрудничества с руководством Курчатовского института

Источник материала: БT

Придать импульс развитию ядерных технологий. Тема фундаментальной и прикладной науки сегодня ключевая во Дворце Независимости.

В Минске - делегация Курчатовского института. С руководством российского исследовательского центра перспективы сотрудничества обсудил Президент. По словам Александра Лукашенко, встреча может стать исторической. Ее инициатором был лично глава нашего государства. Партнерство в этой сфере может быть более продуктивным: российские коллеги занимают ведущие позиции в мире - от мирного атома до самых современных научных разработок. Около года назад Курчатовский институт предложил нашей Академии наук перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. В феврале было заключено соглашение о сотрудничестве. Также институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве атомной электростанции.

Беларусь сохранила науку на достойном уровне

Руководство института высоко оценило компетенции наших специалистов. Беларусь - единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне, отметили российские гости. В нашей стране успешно работают различные научные институты. Все это прочная основа для эффективного взаимодействия.





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