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Семейный тандем комбайнеров Лаптинских - первый экипаж-тысячник

27.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первый экипаж-тысячник чествовали на севере страны - им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских. 

Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе. На хлебной ниве с утра и до позднего вечера. В Витебской области июль радует жаркими днями, поэтому медлить нельзя. Уже в регионе убрали почти четверть площадей.

Валентин Лаптинский, комбайнер хозяйства "Межево-агро":
27 лет работаю на технике, 12 на комбайнах. Еще поработаем, а там уже и молодых будем подучивать
Борис Ефремов, зампредседателя Витебского облисполкома: 
Специфика в чем -  параллельно идет уборка рапса, заготовка кормов, которую мы сейчас ведем не прекращая. Все это сказывается на нагрузке людей, а именно  механизаторских кадров. Как и в прошлом году, у нас пришли горожане, порядка 500 человек. Это механизаторы, водители 
Всего в жатве на севере страны задействовано 1100 комбайнов, на отвозке зерна - около 1400 машин. 


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Первый экипаж-тысячник чествовали на севере страны - им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских.  Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с...
 
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