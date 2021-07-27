Источник материала: БT

27 лет работаю на технике, 12 на комбайнах. Еще поработаем, а там уже и молодых будем подучивать

Специфика в чем - параллельно идет уборка рапса, заготовка кормов, которую мы сейчас ведем не прекращая. Все это сказывается на нагрузке людей, а именно механизаторских кадров. Как и в прошлом году, у нас пришли горожане, порядка 500 человек. Это механизаторы, водители

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семейный тандем комбайнеров Лаптинских - первый экипаж-тысячник Первый экипаж-тысячник чествовали на севере страны - им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских. Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с...

Первый экипаж-тысячник чествовали на севере страны - им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских.Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе. На хлебной ниве с утра и до позднего вечера. В Витебской области июль радует жаркими днями, поэтому медлить нельзя. Уже в регионе убрали почти четверть площадей.Всего в жатве на севере страны задействовано 1100 комбайнов, на отвозке зерна - около 1400 машин.