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В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на хранение корпоративные облигации в юанях

27.07.2021 16:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях, сообщили БЕЛТА в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" Министерства финансов.

Эмитентом облигаций является ООО "Интеллект-Лизинг", номинальная стоимость составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук.

Дата начала обращения облигаций - 15 июля 2021 года, дата окончания - 25 марта 2041-го.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях.
 
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