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Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

27.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На выезде из Минска в сторону Логойска, неподалеку от торговых центров «Экспобел» и ОМА, с прошлой осени идет возведение жилого квартала «Солнечный». Осуществляет строительство компания «МАПИД». Мы уже посещали стройку весной (тогда очертания первого дома только вырисовывались), и решили вновь посмотреть, что изменилось на стройплощадке.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Напомним, что «Солнечный» − новый жилой проект возле Минска. Комплекс строят на участке более 18 га в одноименном поселке Солнечный. По проекту здесь появится район малоэтажных домов, таунхаусов и коттеджей из сборного железобетона.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Первыми на участке появятся многоквартирные жилые дома по 5-6 этажей. Некоторые из них уже выведены практически под крышу. На последних этажах, похоже, будут пентхаусы с террасами.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Кое-где строители даже начали прокладывать тротуар.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Также уже можно понять, как будут выглядеть стилобаты, на которых собираются разместить детские площадки. Под домами будут устроены гаражи-стоянки. Доступ для автомобилей во дворы будет закрыт.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Во встроенно-пристроенных гаражах-стоянках предусмотрено 1070 мест для машин, еще 158 − на внутриквартальных парковках. Кстати, по машино-местам заложен даже небольшой излишек: 1228 мест на 1178 квартир.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Первые этажи многих домов займут офисы, торговые помещения, объекты соцобслуживания.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Мы обратились в отдел продаж ОАО «МАПИД», чтобы узнать, когда квартиры в «Солнечном» появятся в продаже. Нам рассказали, что информация о ценах на квартиры появится не раньше сентября. Проектной декларации на первый дом в «Солнечном» не будет. Для продажи этого объекта недвижимости «МАПИД» выпустит жилищные облигации, что не требует опубликования декларации. Сейчас облигации в процессе подготовки и выпуска.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

В целом, все строительство комплекса разбито на 23 очереди, сдать проект в эксплуатацию планируется через 6 лет. Сообщалось, что квартиры здесь будут продаваться как по коммерческим ценам, так и для граждан, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. На долю нуждающихся выделено 10% от всего объема нового строительства.

Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

 
Теги: Минск
 
 
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На выезде из Минска в сторону Логойска, неподалеку от торговых центров «Экспобел» и ОМА, с прошлой осени идет возведение жилого квартала «Солнечный»....
 
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