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Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу
27.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На выезде из Минска в сторону Логойска, неподалеку от торговых центров «Экспобел» и ОМА, с прошлой осени
Напомним, что «Солнечный» − новый жилой проект возле Минска. Комплекс строят на участке более 18 га в одноименном поселке Солнечный. По проекту здесь появится
Мы обратились в отдел продаж ОАО «МАПИД», чтобы узнать, когда квартиры в «Солнечном» появятся в продаже. Нам рассказали, что информация о ценах на квартиры появится не раньше сентября. Проектной декларации на первый дом в «Солнечном» не будет. Для продажи этого объекта недвижимости «МАПИД» выпустит жилищные облигации, что не требует опубликования декларации. Сейчас облигации в процессе подготовки и выпуска.
В целом, все строительство комплекса разбито на 23 очереди, сдать проект в эксплуатацию планируется через 6 лет. Сообщалось, что квартиры здесь будут продаваться как по коммерческим ценам, так и для граждан, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. На долю нуждающихся выделено 10% от всего объема нового строительства.
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На выезде из Минска в сторону Логойска, неподалеку от торговых центров «Экспобел» и ОМА, с прошлой осени идет возведение жилого квартала «Солнечный»....
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