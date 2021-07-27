Посмотрите, как идет стройка квартала «Солнечный» от МАПИД. Узнали, когда квартиры пойдут в продажу

Мы обратились в отдел продаж ОАО «МАПИД», чтобы узнать, когда квартиры в «Солнечном» появятся в продаже. Нам рассказали, что информация о ценах на квартиры появится не раньше сентября. Проектной декларации на первый дом в «Солнечном» не будет. Для продажи этого объекта недвижимости «МАПИД» выпустит жилищные облигации, что не требует опубликования декларации. Сейчас облигации в процессе подготовки и выпуска.