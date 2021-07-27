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Генпрокуратура намерена проверить все лизинговые компании
27.07.2021 18:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генеральная прокуратура Беларуси намерена проверить деятельность всех лизинговых компаний страны. Про это в эфире одного из гостелеканалов рассказал генпрокурор Андрей Швед.
По словам Шведа, ряд структур втягивает людей в мошеннический схемы под видом легального кредитования, не информируя клиентов о реальных условиях сделок и обогащаются за счет правовой неграмотности граждан, на чем зарабатывают миллионы.
«Работа в этом направлении сейчас только начинается. Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые тем или иным образом связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан», — сказал он.
В 2018 году Национальный банк
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Генеральная прокуратура Беларуси намерена проверить деятельность всех лизинговых компаний страны. Про это в эфире одного из гостелеканалов рассказал...
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