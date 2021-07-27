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Генпрокуратура намерена проверить все лизинговые компании

27.07.2021 18:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура Беларуси намерена проверить деятельность всех лизинговых компаний страны. Про это в эфире одного из гостелеканалов рассказал генпрокурор Андрей Швед. 

По словам Шведа, ряд структур втягивает людей в мошеннический схемы под видом легального кредитования, не информируя клиентов о реальных условиях сделок и обогащаются за счет правовой неграмотности граждан, на чем зарабатывают миллионы.

«Работа в этом направлении сейчас только начинается. Мы все лизинговые компании и финансовые структуры, которые тем или иным образом связаны с так называемым кредитованием населения в той или иной форме, проверим. Потому что мы выявили очень серьезную проблему, которая затрагивает интересы многих граждан», — сказал он.

В 2018 году Национальный банк принял решение усовершенствовать правилаосуществления лизинговой деятельности в Беларуси. Данное решение было принято в целях дальнейшего развития лизинговой деятельности, повышения защиты прав и законных интересов лизингополучателей и лизинговых компаний, а также с учетом практики реализации сделок лизинга.

 

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси намерена проверить деятельность всех лизинговых компаний страны. Про это в эфире одного из гостелеканалов рассказал...
 
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