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На втором энергоблоке БелАЭС началась горячая обкатка реакторной установки

27.07.2021 20:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на энергоблоке №2 Белорусской АЭС начался самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска - горячая обкатка реакторной установки (РУ). Разрешение на проведение данного технологического процесса выдал Госатомнадзор Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

В процессе горячей обкатки специалисты проверяют работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации, включая соответствие нормам безопасности при эксплуатации. Все основное и вспомогательное оборудование и системы РУ испытываются при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура РУ достигает 280 градусов, а давление - 160 атмосфер.

"Этап горячей обкатки проверяет работу основного и вспомогательного оборудования блока, систем реакторной установки в проектных режимах эксплуатации, за исключением загрузки ядерного топлива, подачи пара на турбину и выдачу электроэнергии в сеть, - пояснил суть предстоящего процесса вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО "АСЭ" Виталий Полянин. - Главной целью данного этапа является подтверждение готовности оборудования и систем к энергетическому пуску и безопасной эксплуатации блока в течение всех предусмотренных проектом 60 лет".

Кроме тестирования оборудования первого контура (реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, главного циркуляционного трубопровода и других) специалисты также проведут испытания систем безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Энергоблок №1 БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Он стал первым объектом атомной электроэнергетики новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В процессе горячей обкатки специалисты проверяют работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации,...
 
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