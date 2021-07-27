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Новый импульс в развитии ядерных технологий - Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру

27.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мирный атом  на службу человечеству. И речь не только об энергетике. Это медицина и фармацевтика, промышленность, сельское хозяйство и экология. Огромный потенциал для развития, и максимально его реализовать можно вместе с опытными коллегами. 


Так, тема большой науки стала ключевой сегодня во Дворце Независимости. Речь шла, в частности, о развитии ядерных технологий и о том, как придать им импульс. В Минске  находится делегация Курчатовского института - одного из ведущих научных центров мира. Перспективы белорусско-российского сотрудничества сегодня обсудили с Президентом. Кстати, инициатором такого разговора был лично глава государства. Россияне - основные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях. В целом у делегации насыщенная программа - общение с коллегами в Академии наук и встречи в правительстве. Все с одной целью - перейти на принципиально новый уровень взаимодействия. Беларусь сохранила свой потенциал: в нашей стране успешно работают различные научные институты. И это прочная основа для эффективной работы. Вероника Бута продолжит. 

Новый импульс в развитии ядерных технологий - Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру

А. Лукашенко встретился с руководством Курчатовского института


Сегодняшняя встреча долгожданная. Когда вместе собираются увлеченные люди, быстрого разговора не жди. Здесь будет предметный и очень живой разговор. Журналистская примета не подвела - график сдвинется на два часа. Еще бы, столько общего! Даже родина гостя (а начинал глава института научную работу на то время в Ленинграде) стала объединяющей. 

И все же Президент начнет протокольную часть со слов: "Эта встреча может стать исторической", тем самым давая понять журналистам, что это мероприятие не только об общем историческом фундаменте, но и залог крепкого научного будущего. 


Беларусь сохранила науку на достойном уровне


Да, российские коллеги на ведущих позициях в мире - от атома до самых современных научных разработок. Высокий потенциал и у белорусов. Шутка ли?! Небольшая постсоветская страна не просто сохранила производственную базу, но и сумела ее нарастить. А это и есть практический результат работы ученых, конструкторов. На наших дорогах наши автобусы, машины, даже поезда. Возможности белорусов в рекламе не нуждаются. 

Новый импульс в развитии ядерных технологий - Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру

Михаил Ковальчук,  руководитель Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия):


Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Должен вам сказать, к чести ваших коллег, я на самом деле просто поражен и обрадован. Мы с очень многими имеем дело, у нас большое количество делегаций из бывших республик, а сегодня независимых государств, входящих в СНГ или другие образования. Надо сказать, что наука в таком виде  сохранилась у вас.


Не вызывает удивления, что около года назад Курчатовский институт предложил белорусской Академии наук перейти на новый уровень совместной работы. И здесь мы вместе способны на многое.


"Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции, - подчеркнул Президент. - На тех станциях, которые строятся россиянами, мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции". 


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  Я хочу, чтобы эта встреча была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси. 


И этот серьезный отсчет, о котором говорит Президент, может начаться уже сегодня. Глава института об итогах встречи с радостью рассказывает журналистам. Для подготовки кадров в атомной отрасли в Беларуси может заработать филиал Московского инженерно-физического института. 


Михаил Ковальчук,  руководитель Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия):


Возможность открытия филиала здесь одновременно с филиалом Курчатовского института, который уже существует при станции, думаю, даст новый толчок нашему сотрудничеству в области ядерных технологий.  Если придумать и организовать весь топливный цикл так, чтобы эти отходы исчезали, тогда вообще будет не о чем говорить.


И это вовсе не сценарий из фильма-фэнтэзи. Такой пилотный проект уже запущен в Томской области России. Там построят атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, а это один шаг к зеленой атомной энергетике. 

А вот что случается, напоминает глава Курчатовского института историю с закрытием Игналинской АЭС в Литве, когда руководство страны поддается давлению извне и действует в угоду чужим желаниям. Сегодня по соседству с нами могла бы быть вторая Саудовская Аравия.


Михаил Ковальчук,  руководитель Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия):


Глупость и эмоции не могут быть руководством при решении важных государственных задач. Вот вам простой пример, что происходит у вас. Они могли сидеть, вам энергию продавать и еще посматривать на вас. А они ее закрыли и, по сути, закрыли страну.


Но не будем о соседях, кто продуктивного диалога не хочет. Вернемся к диалогу союзному. 

Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру. Это значит доступ к сложным дорогостоящим комплексам - мегасайенс.  Они сегодня основа научных прорывов во многих сферах. 

Новый импульс в развитии ядерных технологий - Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру

Дмитрий Мезенцев,  Государственный секретарь Союзного государства:


Представление Президенту Беларуси возможных форматов расширения сотрудничества, новой философии научного поиска под эгидой Союзного государства, работа над предложениями по созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных исследований именно Союзного государства, которые будут своими результатами поддерживать национальную экономику и Беларуси, и России. Это то, что прозвучало сегодня на встрече.


Иными словами, научные возможности российских коллег - это и наши возможности тоже. Здесь, к слову, только на руку производственные мощности белорусских предприятий. 

Синергия научного потенциала белорусских и российских ученых способствует движению вперед. Вопросы ядерной энергетики и технологий в этой сфере предполагают абсолютный суверенитет. Серьезность совместных намерений подтвердили сегодня и в правительстве. 

Курчатовский институт по численности как наша целая Академия наук. Почти 15 тысяч человек. Схож и по структуре. Ядерные энергетика и медицина, генетические исследования, разработки беспилотных летательных аппаратов.

План совместной работы утвержден на ближайшие 10 лет.
 Ученые убеждены, открываются для обеих стран более широкие горизонты для крупных совместных проектов. 





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Теги: Минск
 
 
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Мирный атом  на службу человечеству. И речь не только об энергетике. Это медицина и фармацевтика, промышленность, сельское хозяйство и экология. Огромный потенциал...
 
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