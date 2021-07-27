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В Беларуси намолочено 2 миллиона тонн нового урожая - Брестская область в лидерах
27.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Меняется погодная картина и в Беларуси - по всей стране ожидаются дожди. А значит аграрный сектор в полной мобилизации. Задача - быстро, при этом без потерь собрать новый урожай. Каждый комбайн и каждый механизатор должны быть в строю. Пристальное внимание сейчас обращено на юг - там темпы уборки всегда быстрее.
Брестская область в лидерах. Она преодолела полумиллионный рубеж. Средняя урожайность - 32,8 центнера с гектара. Общий вес каравая по стране уже составил 2 миллиона 37 тысяч тонн. О рекордах нынешней жатвы Анна Ковалева.
На хлебных полях Иван Вырвич 26-е лето подряд. Все уборочные, говорит, прошел на отлично. Быть в числе первых тысячников - уже традиция. В этом году свой аграрный рекорд поставил в 15-й раз.
Чтобы собрать урожай без потерь, у руля посевной всегда самые лучшие. Так, первых тысячников сегодня чествовали в Речицком районе. В лидерах представители сразу нескольких хозяйств - всего 24 комбайнера и водителя.
Первый экипаж-тысячник чествовали и на севере страны. Им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских. Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе.
Сергей Юрченко, главный агроном агрокомбината "Холмеч":
Раньше высеваем - за счет этого не попадаем под засуху. В этом году мы в первый раз посеяли озимый ячмень – лучше показал. Неплохой получился. Я думаю, в следующем году будем увеличивать посевы озимого ячменя.
Всего под зерновые в Гомельском регионе отведено 348 тысяч гектаров, 248 - под озимые. По общим оценкам аграриев, они дают более высокий урожай, особенно в зоне южнобелорусского рискованного земледелия. Здесь пока держится сухая и солнечная погода. Но в уборке это только на руку. К тому же экономия на процессе сушки зерна.
С полей это зерно доставляют сюда и сразу в хранилище. Благодаря погоде влажность оптимальная - не более 13 %.
В закрома Беларуси льется уже третий миллион продовольственного золота.
Игорь Чеснок, первый зампредседателя Гомельского облисполкома:
Мы должны как можно больше и быстрее, а особенно качественно убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству и госрезерв, все остальное и по заготовке для животноводства мы должны выполнить. Надеюсь, все это будет сделано.
В Гомельской области план выполнен на 35 %. В целом по стране убрано более четверти полей. В лидерах традиционно Брестский регион. Там собрали более 40 % зерновых.
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Меняется погодная картина и в Беларуси - по всей стране ожидаются дожди. А значит аграрный сектор в полной мобилизации. Задача - быстро, при этом без потерь собрать...
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