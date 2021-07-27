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В Беларуси намолочено 2 миллиона тонн нового урожая - Брестская область в лидерах

27.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Меняется погодная картина и в Беларуси - по всей стране ожидаются дожди. А значит аграрный сектор  в полной мобилизации. Задача - быстро, при этом без потерь собрать новый урожай. Каждый комбайн и каждый механизатор должны быть в строю. Пристальное внимание сейчас обращено на юг - там темпы уборки всегда быстрее. 

Брестская область в лидерах. Она  преодолела полумиллионный рубеж.  Средняя урожайность - 32,8 центнера с гектара. Общий вес каравая по стране уже составил  2 миллиона 37 тысяч тонн.  О рекордах нынешней жатвы  Анна Ковалева.

На хлебных полях Иван Вырвич 26-е лето подряд. Все уборочные, говорит, прошел на отлично. Быть в числе первых тысячников -   уже традиция. В этом году свой аграрный рекорд поставил в 15-й раз. 

Чтобы собрать урожай без потерь, у руля посевной всегда самые лучшие. Так, первых тысячников сегодня чествовали в Речицком районе. В лидерах  представители сразу нескольких хозяйств - всего 24 комбайнера и водителя.

Первый экипаж-тысячник чествовали и на севере страны. Им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских. Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе.

Всего в жатве на севере страны задействовано 1100 комбайнов, на отвозке зерна - около 1400 машин.
 Убрана почти четверть площадей. Благодаря таким людям часть хозяйств уже на экваторе уборочной. В этом списке и сельхозпредприятие "Холмеч". На уборке здесь 10 комбайнов. Столько же машин на отгрузке. Ловят каждую минуту. Оттого в полях до 15 часов в сутки. Урожайность  всегда образцовая. Агрономы признаются: хороший результат дался нелегко. Последние засушливые сезоны заставили пересмотреть структуру посевов и технологии. 


Сергей Юрченко,  главный агроном агрокомбината "Холмеч":

Раньше высеваем - за счет этого не попадаем под засуху. В этом году мы в первый раз посеяли озимый ячмень – лучше показал. Неплохой получился. Я думаю, в следующем году будем увеличивать посевы озимого ячменя.

Всего под зерновые в Гомельском регионе отведено 348 тысяч гектаров, 248 - под озимые. По общим оценкам аграриев, они дают более высокий урожай, особенно в зоне южнобелорусского  рискованного земледелия. Здесь пока держится сухая и солнечная погода. Но в уборке это только на руку. К тому же  экономия на процессе сушки зерна. 

С полей  это зерно доставляют сюда и сразу в хранилище. Благодаря погоде влажность оптимальная - не более 13 %. 

В закрома Беларуси льется уже третий миллион продовольственного золота.
 Некоторые хозяйства, говорят, за пару недель при хорошей погоде успеют закончить этот уборочный этап. 


Игорь Чеснок,  первый зампредседателя Гомельского облисполкома:

Мы должны как можно больше и быстрее, а особенно качественно убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству и госрезерв, все остальное и по заготовке для животноводства мы должны выполнить. Надеюсь, все это будет сделано.

В Гомельской области план выполнен на 35 %. В целом по стране убрано более четверти полей. В лидерах традиционно Брестский регион. Там собрали более 40 % зерновых.

Средняя урожайность по стране - 30 центнеров с гектара. 


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Меняется погодная картина и в Беларуси - по всей стране ожидаются дожди. А значит аграрный сектор  в полной мобилизации. Задача - быстро, при этом без потерь собрать...
 
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