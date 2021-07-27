В Беларуси намолочено 2 миллиона тонн нового урожая - Брестская область в лидерах

Источник материала: БT

Меняется погодная картина и в Беларуси - по всей стране ожидаются дожди. А значит аграрный сектор в полной мобилизации. Задача - быстро, при этом без потерь собрать новый урожай. Каждый комбайн и каждый механизатор должны быть в строю. Пристальное внимание сейчас обращено на юг - там темпы уборки всегда быстрее.

Брестская область в лидерах. Она преодолела полумиллионный рубеж. Средняя урожайность - 32,8 центнера с гектара. Общий вес каравая по стране уже составил 2 миллиона 37 тысяч тонн. О рекордах нынешней жатвы Анна Ковалева.



На хлебных полях Иван Вырвич 26-е лето подряд. Все уборочные, говорит, прошел на отлично. Быть в числе первых тысячников - уже традиция. В этом году свой аграрный рекорд поставил в 15-й раз.



Чтобы собрать урожай без потерь, у руля посевной всегда самые лучшие. Так, первых тысячников сегодня чествовали в Речицком районе. В лидерах представители сразу нескольких хозяйств - всего 24 комбайнера и водителя.



Первый экипаж-тысячник чествовали и на севере страны. Им стал семейный тандем комбайнеров Лаптинских. Поздравления и ценные подарки получили прямо в поле. Сын с отцом не первую уборочную работают вместе.



Всего в жатве на севере страны задействовано 1100 комбайнов, на отвозке зерна - около 1400 машин.

Убрана почти четверть площадей. Благодаря таким людям часть хозяйств уже на экваторе уборочной. В этом списке и сельхозпредприятие "Холмеч". На уборке здесь 10 комбайнов. Столько же машин на отгрузке. Ловят каждую минуту. Оттого в полях до 15 часов в сутки. Урожайность всегда образцовая. Агрономы признаются: хороший результат дался нелегко. Последние засушливые сезоны заставили пересмотреть структуру посевов и технологии.





Сергей Юрченко, главный агроном агрокомбината "Холмеч":

Раньше высеваем - за счет этого не попадаем под засуху. В этом году мы в первый раз посеяли озимый ячмень – лучше показал. Неплохой получился. Я думаю, в следующем году будем увеличивать посевы озимого ячменя.



Всего под зерновые в Гомельском регионе отведено 348 тысяч гектаров, 248 - под озимые. По общим оценкам аграриев, они дают более высокий урожай, особенно в зоне южнобелорусского рискованного земледелия. Здесь пока держится сухая и солнечная погода. Но в уборке это только на руку. К тому же экономия на процессе сушки зерна.



С полей это зерно доставляют сюда и сразу в хранилище. Благодаря погоде влажность оптимальная - не более 13 %.



В закрома Беларуси льется уже третий миллион продовольственного золота.

Некоторые хозяйства, говорят, за пару недель при хорошей погоде успеют закончить этот уборочный этап.







Игорь Чеснок, первый зампредседателя Гомельского облисполкома:

Мы должны как можно больше и быстрее, а особенно качественно убирать каждый день. Потому что мы прекрасно понимаем, что за такой шикарной погодой обязательно последует непогода. Те цифры, которые нам доведены по сдаче зерна государству и госрезерв, все остальное и по заготовке для животноводства мы должны выполнить. Надеюсь, все это будет сделано.



В Гомельской области план выполнен на 35 %. В целом по стране убрано более четверти полей. В лидерах традиционно Брестский регион. Там собрали более 40 % зерновых.



Средняя урожайность по стране - 30 центнеров с гектара.









