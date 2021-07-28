Армения заинтересована в расширении номенклатуры закупаемой в Беларуси сельхозтехники

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения заинтересована в расширении номенклатуры закупаемой в Беларуси сельскохозяйственной техники. Об этом шла речь на встрече руководства ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" с делегацией из Армении во главе с генеральным директором ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе" Геворгом Оганнисяном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства промышленности.

Как отметили в ведомстве, в ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества за первое полугодие 2021 года, определили направления работы по увеличению будущих поставок сельхозтехники в Армению как по прямым контрактам, так и с привлечением финансовых инструментов ОАО "Промагролизинг".

Генеральный директор ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе" выразил готовность значительно расширить номенклатуру закупаемой сельскохозяйственной техники, а также организовать на своей базе выставку продукции холдинга "Бобруйскагромаш" для ознакомления аграриев Армении с современными агромашинами белорусского производства.-0-