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Уборочная в Беларуси - на утро 28 июля намолочено 2 млн 216 тыс. тонн зерна
28.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область. Она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Эту же отметку сегодня преодолеет и Минский регион. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность - 32,7 центнера с гектара.
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Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область. Она по намолоту...
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