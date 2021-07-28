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Уборочная в Беларуси - на утро 28 июля намолочено 2 млн 216 тыс. тонн зерна

28.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область. Она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Эту же отметку сегодня преодолеет и Минский регион. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность - 32,7 центнера с гектара.

В хозяйстве "Агронеманский" Столбцовского района, например, уже убрали озимый рапс и яровой ячмень. Сейчас техника вышла в поля с озимой рожью. Культура дает по 45 центнеров с гектара. Золотое зерно собирают  девять комбайновых экипажей: ежедневный намолот зерна - около 500 тонн.

На зерносушильный комплекс урожай поступает с влажностью 15-16 %. За час до нужной кондиции доводят 40 тонн зерна, в сутки же около 300 тонн.



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Белорусские аграрии продолжают жаркую работу на полях. На это утро намолочено 2 миллиона 216 тысяч тонн зерна. В лидерах уборочной Брестская область. Она по намолоту...
 
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