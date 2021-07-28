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Д. Мезенцев: Дорожные карты Беларуси и России теперь можно приравнять к союзным программам

28.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Работа над дорожными картами углубленной интеграции Беларуси и России в формате Союзного государства перешла на новый этап. Теперь дорожные карты можно приравнять к союзным программам. Это накануне в интервью журналистам заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он принял участие во встрече руководства белорусской Академии наук и Курчатовского института. Стороны подтвердили готовность к масштабному углубленному взаимодействию по созданию единого научно-исследовательского пространства. 

Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:
Сегодня разговор о взаимодействии Национальной академии наук и Курчатовского института. Это не просто выход на конкретные договоренности и исследовательские локальные программы. Это подтверждение значимости экономической интеграционной повестки под эгидой Союзного государства. Мы знаем, как успешно проходят переговоры премьеров Беларуси и России. Мы видим, что диалог республиканских и федеральных ведомств идет в  спокойном ключе, безусловно, не без споров, но это и защита национальных интересов, и, безусловно, учет и перспективы углубления экономической интеграции Союзного государства.

Накануне в Академии наук обсудили актуальные вопросы развития белорусско-российского научно-технического сотрудничества, а также подписали дорожную карту. Она включает в себя  более 40 мероприятий, в том числе в ядерной энергетике, генетических исследованиях, ядерной медицине, разработке беспилотных летательных аппаратов и прочее.



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Работа над дорожными картами углубленной интеграции Беларуси и России в формате Союзного государства перешла на новый этап. Теперь дорожные карты можно...
 
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