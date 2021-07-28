|
Д. Мезенцев: Дорожные карты Беларуси и России теперь можно приравнять к союзным программам
28.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Работа над дорожными картами углубленной интеграции Беларуси и России в формате Союзного государства перешла на новый этап. Теперь дорожные карты можно приравнять к союзным программам. Это накануне в интервью журналистам заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он принял участие во встрече руководства белорусской Академии наук и Курчатовского института. Стороны подтвердили готовность к масштабному углубленному взаимодействию по созданию единого научно-исследовательского пространства.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над дорожными картами углубленной интеграции Беларуси и России в формате Союзного государства перешла на новый этап. Теперь дорожные карты можно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)