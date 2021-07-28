По-соседству с айтишниками. Участок в деревне Сосновая ушел с молотка за $30 тысяч

На аукцион были предложены четыре лота — земельные участки в деревнях Малое Залужье, Прилепская Усяжка, Сосновая и Дуброва.

Лот № 1 — участок № 2 с кадастровым номером 624883006601000153 в д. Малое Залужье насчитывает 10,27 сотки. Есть возможность подведения к земельному наделу электричества. На лот было подано 6 заявлений, однако один участник не прошел регистрацию. При начальной цене 10.000 рублей он продан за 23.579 рублей, или 9.358 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 2 — участок с кадастровым номером 624883008201000118 в д. Прилепская Усяжка подали одну заявку. Площадь участка с электричеством и газом насчитывает 12,07 сотки. Лот был оценен в 12.000 рублей, реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12.600 рублей, или 5.000 долларов США.

Лот № 3 — участок № 37 с кадастровым номером 624883010101000629 площадью 13,12 сотки в д. Сосновая (где есть IT-деревня) был выставлен на аукцион за 30.000 рублей. Есть возможность подвести к земельному наделу электричество и газ. На лот претендовали 9 человек. Он продан с молотка за 77.812 рублей, или 30.882 доллара США.