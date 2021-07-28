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По-соседству с айтишниками. Участок в деревне Сосновая ушел с молотка за $30 тысяч

28.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера состоялсяаукцион по продаже земельных участковв частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области. Торги прошли по трем лотам.

По-соседству с айтишниками. Участок в деревне Сосновая ушел с молотка за тысяч

На аукцион были предложены четыре лота — земельные участки в деревнях Малое Залужье, Прилепская Усяжка, Сосновая и Дуброва.

Лот № 1 — участок № 2 с кадастровым номером 624883006601000153 в д. Малое Залужье насчитывает 10,27 сотки. Есть возможность подведения к земельному наделу электричества. На лот было подано 6 заявлений, однако один участник не прошел регистрацию. При начальной цене 10.000 рублей он продан за 23.579 рублей, или 9.358 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 2 — участок с кадастровым номером 624883008201000118 в д. Прилепская Усяжка подали одну заявку. Площадь участка с электричеством и газом насчитывает 12,07 сотки. Лот был оценен в 12.000 рублей, реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 12.600 рублей, или 5.000 долларов США.

Лот № 3 — участок № 37 с кадастровым номером 624883010101000629 площадью 13,12 сотки в д. Сосновая (где есть IT-деревня) был выставлен на аукцион за 30.000 рублей. Есть возможность подвести к земельному наделу электричество и газ. На лот претендовали 9 человек. Он продан с молотка за 77.812 рублей, или 30.882 доллара США.


По-соседству с айтишниками. Участок в деревне Сосновая ушел с молотка за тысяч

Лот № 4 – участок 9,08 сотки с кадастровым номером 624883003801000327 в д. Дуброва на ул. Магистральной никого не заинтересовал. Торгов по лоту не было. Есть возможность подведения к участку электричества. Он был выставлен на аукцион за 15.000 рублей.

Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 км от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Озерицко-Слободском сельсовете Смолевичского района 25 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных...
 
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