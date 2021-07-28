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Костюков: за I полугодие возведено 2,4 млн кв.м жилья - более половины от годового плана

28.07.2021 11:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возведение жилья в Беларуси идет по графику, по отдельным позициям - с опережением. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" ко Дню строителя в пресс-центре БЕЛТА.

"План на этот год у нас 4 млн кв.м за счет всех источников финансирования, по итогам за первое полугодие возведено уже 2,4 млн кв.м. Темпы строительства составляют около 115% к аналогичному периоду 2020 года", - уточнил Игорь Костюков.

В том числе уже построено 629 тыс. кв.м жилья для нуждающихся (122% к уровню 2020 года), 452 тыс. кв.м - для многодетных. Возведены 74 тыс. кв.м электрических домов.

Набирает обороты возведение арендного жилья, за первое полугодие введено 56 тыс. кв.м. Что касается индивидуального строительства, то оно тоже пользуется спросом, поэтому внимание ему уделяется достаточно. На данный момент возведено 908 тыс. кв.м.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"План на этот год у нас 4 млн кв.м за счет всех источников финансирования, по итогам за первое полугодие возведено уже 2,4 млн кв.м. Темпы строительства составляют...
 
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