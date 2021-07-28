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В Беларуси достаточно строительных кадров для обеспечения внутренних нужд - Костюков
28.07.2021 12:15 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имеющихся в Беларуси строительных кадров достаточно для обеспечения нужд страны, но для наращивания экспорта товаров и услуг надо больше. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков
В настоящее время трудовые коллективы строительной отрасли составляют более 137 тыс. человек. "Для нашей республики этого достаточно. Но для наращивания экспорта товаров и услуг надо больше", - отметил Игорь Костюков.
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В настоящее время трудовые коллективы строительной отрасли составляют более 137 тыс. человек. "Для нашей республики этого достаточно. Но для наращивания экспорта...
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