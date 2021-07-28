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В Беларуси достаточно строительных кадров для обеспечения внутренних нужд - Костюков

28.07.2021 12:15 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имеющихся в Беларуси строительных кадров достаточно для обеспечения нужд страны, но для наращивания экспорта товаров и услуг надо больше. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" ко Дню строителя в пресс-центре БЕЛТА.

В настоящее время трудовые коллективы строительной отрасли составляют более 137 тыс. человек. "Для нашей республики этого достаточно. Но для наращивания экспорта товаров и услуг надо больше", - отметил Игорь Костюков.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время трудовые коллективы строительной отрасли составляют более 137 тыс. человек. "Для нашей республики этого достаточно. Но для наращивания экспорта...
 
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