"Белшина" выпустит новые модели шин с улучшенными характеристиками

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отраслевой лаборатории ОАО "Белшина" разработают новые технологии изготовления легковых шин с повышенными эксплуатационными характеристиками и новые рецептуры эластомерной композиции для протектора грузовых шин с улучшенной стойкостью к истиранию. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с руководством предприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В частности, разработки лаборатории позволят наладить выпуск шин со сниженным коэффициентом сопротивления качению, повышенным сцеплением на мокрой дороге и улучшенной ходимостью. В ближайших планах заводчан - производство новых типоразмеров сельскохозяйственных шин, повышение эксплуатационных характеристик сверхкрупногабаритных шин.

"В реальном секторе экономики существует большой запрос на новые технические решения и выпуск инновационной высокотехнологичной продукции. Однако сделать это без науки и научных кадров практически невозможно. Поэтому для более тесной интеграции науки и производства мы целенаправленно проводим государственную политику по созданию отраслевых лабораторий на промышленных предприятиях. Одна из таких лабораторий была создана на ОАО "Белшина", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что только по итогам выполнения двух этапов научно-исследовательских работ на заводе за 11 месяцев получен экономический эффект в размере Br1,5 млн. Результаты работ позволили до 8% снизить теплообразование некоторых моделей шин. "Решение о целесообразности создания отраслевой лаборатории на предприятии полностью оправдано и в целом основано на положительном опыте ведущих мировых компаний. Именно этот фактор позволяет обеспечивать конкурентоспособность создаваемой продукции и высокий инновационный потенциал, что и демонстрирует ОАО "Белшина", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Отраслевая лаборатория шинной промышленности на ОАО "Белшина" создана в 2014 году. Всего в стране создано и функционирует 89 отраслевых лабораторий, в том числе в системе Министерства образования - 32, НАН Беларуси - 24, Министерства промышленности - 13, Министерства здравоохранения - 8, Министерства сельского хозяйства и продовольствия - 4, Минсвязи - 2, а также по одной в системах Минстройархитектуры, Минтранса, Госстандарта, концерна "Беллегпром", Минприроды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства.-0-