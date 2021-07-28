Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" ко Дню строителя в пресс-центре БЕЛТА рассказал о перспективных проектах белорусских строителей в Казахстане и других странах.

По словам первого замминистра, когда у республики были большие, знаковые проекты, удавалось достигать планки по экспорту в $1 млрд. Сейчас в основном за рубежом строятся социальные объекты и жилье, в небольших объемах работы ведутся на промышленных предприятиях - в частности, на реконструкции нефтеперерабатывающих заводов России, строительстве цементных заводов.

"Также сейчас разворачивается большая программа совместного сотрудничества с Республикой Казахстан и с Азербайджаном - там и социальные объекты, и жилье. Есть предложения по промышленным объектам. Прорабатывается вопрос по созданию и строительству в Казахстане совместного предприятия по производству керамической плитки по аналогу с нашими "Керамином" и "Березакерамикой". Также знаковый проект, если все сложится, - участие в строительстве культурно-делового комплекса в Приморском крае и Калининграде. Это действительно уникальные объекты, такой опыт бесценен. Пока прорабатываем экономическую составляющую", - сказал Игорь Костюков.





Он уточнил, что завод керамической плитки может появиться в Казахстане в том случае, если в этой стране будет достаточно сырья для производства. Сейчас геологические, природоохранные службы Казахстана изучают объемы доступных ресурсов. Если их импортировать, плитка просто не будет конкурентоспособной.

В стадии проработки еще один проект в Казахстане - по возведению "Белорусского квартала". Наше предложение предполагает строительство под ключ: силами белорусских специалистов и рабочих, из белорусских стройматериалов, а также с начинкой из мебели, сантехники белорусского производства. "Но казахская сторона ставит условие: не менее 50% материалов и рабочей силы должны быть местными. Нам это не совсем выгодно. Хотя из-за большого расстояния, транспортной составляющей мы не сможем поставлять все материалы белорусские. То есть по материалам это приемлемый вариант, по рабочей силе - не совсем. Ведется проработка проекта, договоренности по срокам начала работ пока нет", - добавил Игорь Костюков.-0-

Фото Рамиля Насибулина