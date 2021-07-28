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Банк развития за I полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов МСП

28.07.2021 18:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития за первое полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили БЕЛТА в банке.

"Банк развития продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За шесть месяцев 2021 года по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 737 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой аренды) составил Br147,2 млн. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, - Br170,7 млн.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП по сумме кредитного договора, договора финансовой аренды занимают проекты, связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) - 33,1%, производственной деятельностью (производство бумаги и картона, чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий для упаковки товаров, верхней одежды и др.) - 28,9%, сферой торговли - 18,7%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 68% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области.

По состоянию на 1 июля 2021 года всего с начала действия программы (август 2014-го) профинансировано 5757 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br959 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка Br1544,2 млн в эквиваленте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 1 июля 2021 года всего с начала действия программы (август 2014-го) профинансировано 5757 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и...
 
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