Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории в I полугодии составил Br280 тыс.

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории в первом полугодии 2021 года составил Br280 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Экономический эффект от деятельности Таможенной лаборатории в первом полугодии 2021 года с учетом доначисления таможенных платежей составил свыше Br280 тыс. Деятельность лаборатории направлена на предотвращение попыток перемещения через таможенную границу недоброкачественной продукции, подделок либо ценных изделий, выявление ввоза в страну небезопасных товаров. Эксперты Таможенной лаборатории в текущем году провели уже около 550 экспертиз, половина из которых пришлась на исследование наркотических веществ", - рассказали в ГТК.

Формы работы Таможенной лаборатории постоянно совершенствуются. Для быстрого и качественного проведения исследований эксперты используют инновационные методы и подходы. Один из них - метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии, достоинством использования которого является возможность получения данных о составе сложного материала без его разрушения. Для этих целей приобретен прибор, позволяющий исследовать в том числе ювелирные изделия, бижутерию, сплавы металлов, драгоценные камни.-0-