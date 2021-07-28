ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории в I полугодии составил Br280 тыс.

28.07.2021 19:01 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории в первом полугодии 2021 года составил Br280 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Экономический эффект от деятельности Таможенной лаборатории в первом полугодии 2021 года с учетом доначисления таможенных платежей составил свыше Br280 тыс. Деятельность лаборатории направлена на предотвращение попыток перемещения через таможенную границу недоброкачественной продукции, подделок либо ценных изделий, выявление ввоза в страну небезопасных товаров. Эксперты Таможенной лаборатории в текущем году провели уже около 550 экспертиз, половина из которых пришлась на исследование наркотических веществ", - рассказали в ГТК.

Формы работы Таможенной лаборатории постоянно совершенствуются. Для быстрого и качественного проведения исследований эксперты используют инновационные методы и подходы. Один из них - метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии, достоинством использования которого является возможность получения данных о составе сложного материала без его разрушения. Для этих целей приобретен прибор, позволяющий исследовать в том числе ювелирные изделия, бижутерию, сплавы металлов, драгоценные камни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формы работы Таможенной лаборатории постоянно совершенствуются. Для быстрого и качественного проведения исследований эксперты используют инновационные методы...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Банк развития за I полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов МСП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by