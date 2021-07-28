Червяков: основной вклад в рост экономики Беларуси обеспечил промышленный комплекс

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной вклад в рост экономики Беларуси обеспечил промышленный сектор. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в эфире программы "Панарама" на телеканале "Беларусь 1" , передает БЕЛТА.

"За 5 месяцев текущего года рост ВВП составил 3,3% - это достаточно хороший результат. Он был ожидаем и просчитан нами. Основной вклад в этот показатель обеспечил промышленный комплекс. Практически 80% всего прироста сформировано им. Это растущие рынки - наши предприятия имеют заказы на ближайшие два-три месяца. В дальнейшем промышленность продолжит свой рост", - отметил Александр Червяков.

По словам министра экономики, положительную динамику показывает и транспортная отрасль. "Здесь тоже мы видим рост. Мы полностью восстановили пассажирооборот, несмотря на те ограничения, которые мы имели со стороны ЕС. Мы развернули наши потоки на восток и вполне восстанавливаемся", - отметил он.

Как отметил Александр Червяков, белорусская экономика работает на опережение. "Мы не ждем, когда санкции серьезно ударят по нам. Здесь важно работать на опережение. Мы прорабатываем новые рынки: российский, китайский, турецкий, индийский, африканский. Они достаточно быстро растут, и часть продукции мы можем направить. На сегодняшний день доля белорусского экспорта в Российской Федерации составляет около 5,8%. Активно прорабатываем китайский рынок - сейчас с экспертами работаем над перечнем товаров, которые мы можем туда поставлять. 69% той номенклатуры, которую мы поставляем в Европу, мы можем поставлять и в Китай. При этом мы не намерены сокращать свое присутствие на рынках Европы - мы будем стараться здесь задержаться", - подчеркнул министр экономики.-0-